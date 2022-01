Minsal y proyección de alza en casos de covid-19: “Podríamos superar el número más alto de casos confirmado durante la pandemia”

Durante esta jornada, el Presidente Sebastián Piñera reconoció durante el inicio del proceso de vacunación de la cuarta dosis que “es probable que superemos los 10 mil casos diarios” de covid-19, pero que a pesar de esta alza “tenemos un país que está bien protegido con las vacunas”.

Sobre estas declaraciones fue consultada la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, quien durante el balance del Minsal confirmó estos pronósticos, aunque dejó en claro que no se sabe con certeza la cifra que alcanzarán los nuevos contagios.

“Sabemos que los casos aumentarán mucho esta semana. No tenemos certeza de la cifra exacta, porque el aumento de casos no solo tiene que ver con el número que se detecta en los días anteriores, si no que guardan una relación muy estrecha con las conductas humanas”, señaló la autoridad.

“Es claro que nos tenemos que preparar, ya que efectivamente habrá un número muy importante de casos. Las proyecciones muestran que podríamos superar el número más alto de casos nuevos que hemos confirmado a lo largo de la pandemia“, agregó respecto al alza de casos de covid-19..

Suben los casos por ómicron, pero delta sigue predominando

Asimismo, la ministra (s) de Salud María Teresa Valenzuela informó que en el país hay 1.046 casos de la variante ómicron. Sin embargo, la variante delta es la cepa que sigue predominando en el país.