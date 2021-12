Parlamentarios presentaron proyecto para que trabajadores de malls tengan derecho al descanso dominical y festivos

La diputada Cristina Girardi (PPD), junto a sus pares Camila Vallejo (PC), Pamela Jiles (PH), Karol Cariola (PC) y Félix González (PEV), presentaron un proyecto de ley que busca que los trabajadores que se desempeñen en establecimientos de comercio (malls) y de servicios no básicos que atiendan directamente al público, puedan gozar del descanso festivo de domingo y feriados. Exceptuando al pequeño comercio, pymes y feriantes.

La iniciativa de ley plantea la derogación del numeral 7° del Artículo 38 del Código del Trabajo, que establece que los trabajadores que se desempeñen en establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público se encuentran exceptuados del sistema ordinario de descansos semanales, por tanto, tenido que trabajar los días domingos y los días festivos, quedando excluidos el pequeño comercio, pymes y feriantes.

El derecho a descanso

“Lo que estamos haciendo con este proyecto es que todos los trabajadores que en su naturaleza no son de emergencias, deberían tener el descanso tal como lo indica el artículo 35 y 37 del código laboral, derogando el numeral 7 del artículo 38, para que efectivamente las personas que trabajan en malls tengan el derecho al descanso”, sostuvo la diputada Girardi.

“El espíritu del proyecto no apunta a todos. Por ejemplo, las pymes, los feriantes podrán trabajar los domingos pese a tener venta al público. La iniciativa afectará fundamentalmente a los malls, ya que ahí efectivamente no hay situaciones urgentes, no hay ventas urgentes. Comprar un par de zapatos un domingo no es una primera necesidad”, complementó.

Por su parte, el diputado González indicó que “este proyecto no solo va en la dirección de favorecer a los trabajadores, y mayoritariamente trabajadoras del comercio, sino también a sus hijos e hijas, para que tengan la posibilidad de tener vida familiar. Agradezco a la diputada Girardi por invitarnos a formar parte de este proyecto y vamos a buscar los votos necesarios para su aprobación”.

En particular beneficio de las mujeres trabajadoras

Mientras, la legisladora Jiles recalcó que “las mujeres que son las principales trabajadoras de los malls viven una situación de esclavitud. Por eso, este proyecto que se refiere a todos los trabajadores, busca ir en particular en beneficio de las mujeres trabajadoras que son las más afectadas”.

A su vez, la parlamentaria comunista, Camila Vallejo remarcó que “este proyecto se relaciona con la iniciativa del cierre anticipado del retail a las 19 horas. Tiene que ver con el derecho al descanso, la familia, a las mujeres que son las que más trabajan en este sector y muchas veces no tienen tiempo siquiera para leer un cuento a sus hijos antes de dormir”.

Finalmente, Girardi instó a sus pares a apoyar el proyecto e iniciar a la brevedad posible su discusión para ir en beneficio de las y los trabajadores. “Esperamos que la Comisión de Trabajo lo pueda tramitar y asegurar el derecho que tienen los trabajadores en Chile que cumplen labores que no son de urgencia”, concluyó.