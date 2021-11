Mario Desbordes le respondió a Natalia Valdebenito: “Creo que está descontrolada”

El pasado 24 de noviembre, y tras los resultados de las elecciones, el exprecandidato presidencial Mario Desbordes hizo un llamado a que Renovación Nacional entregue su apoyo a José Antonio Kast, lo cual terminó concretándose horas después.

Sobre preferir a Kast por sobre Gabriel Boric se refirió el propio Desbordes en conversación con Radio Futuro. “Uno debe definirse, y tengo antípodas con Boric; por quienes lo acompañan“, señaló.

“Eso de indultar delincuentes o no sancionar barricadas no me gusta. Kast ha tenido la capacidad de recibir peticiones, de escuchar, por ejemplo con el tema del Ministerio de la Mujer lo corrigió; en medio ambiente también. No es que sea parte de su partido, no es que hagamos coalición, pero entre A y B hay que tomar una posición”, agregó el extimonel de RN.

Por otro lado, Mario Desbordes se refirió al tenso “debate” que tuvo por redes sociales con la humorista Natalia Valdebenito. “Creo que está descontrolada; tengo amigos de oposición y nos agarramos políticamente hablando pero con respeto, pero hay un sector que tiene superioridad moral, y se cree que el otro es inferior“, sostuvo.

“Yo no sé si ella está en buenas condiciones para tuitear, tiene una agresividad tremenda. Me han llamado roto, facho pobre, entonces para esas descalificaciones no estoy disponible”, aseveró.

En tanto, quien fuera ministro de Defensa del actual Gobierno comentó la incorporación de Paula Daza al comando de Kast, manifestando que ella “es una figura reconocida más allá de la política, ella es independiente y la veo más allá de la discusión partidista, es una profesional destacada. Ella ha estado tres años en el gobierno sacándose la mugre, y está en un área donde el gobierno lo ha hecho bien, entonces ella es un aporte”.

Finalmente, Desbordes puntualizó que “con varios militantes republicanos no me siento cómodo, pero puedo caminar con ellos. De las dos alternativas, Kast es la mejor”.