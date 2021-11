Consejos para alumnos y padres en la previa a la Prueba de Transición Universitaria: “El miedo a la desilusión es muy fuerte”

El próximo 6, 7, 9 y 10 de diciembre se rendirán las Pruebas de Transición Universitaria (PTU), sin duda un momento de mucha tensión para los estudiantes. Enmarcado en ese porvenir, la psicóloga infantojuvenil de RedSalud Natalia Terán conversó en ADN Hoy sobre tips y datos para enfrentar la presión.

“Lo principal acá en el caso de los jóvenes es el apoyo familiar, el apoyo de los padres sobre todo. Es muy importante que ellos entreguen su presencia y me refiero a generar espacios de escucha amorosa, de escucha activa, en silencio; de generar espacios de diversión de relajo, porque es un periodo en que los adolescentes quieren de alguna forma entregarle a ellos ‘ser, papá, lo que tu quieres’. Entonces el miedo a la desilusión es muy fuerte”, explicó la especialista.

A juicio de Terán, una de las falencias actuales es que “vivimos en una sociedad guiada por metas: queremos que rinda bien en el colegio, en la universidad”, lo que, en consecuencia, esta presión produce que el crecimiento sea solo “el demostrar su desempeño, entonces nos olvidamos quiénes son”.

El día antes de la PTU, a modo de consejo, la psicóloga sugirió la visualización como técnica: proyectarse entrando en la sala, contestando con confianza. Eso en la noche previa y antes de entrar en la sala. Funciona como pre-ensayo, lo que baja los niveles de ansiedad, “esto ya lo viví”, es la idea fuerza que se instala, contó Terán.

Que los padres le transmitan confianza a los hijos es fundamental, lo que ello no implica que se descarte la opción universitaria. “El recorrido no tiene por qué siempre ser perfecto porque la vida, en general, no lo es; lo importante es tener una actitud mental positiva: decir ‘bueno, si no te va bien, veamos un preuniversitario, un curso de inglés’, etcétera. Hay jóvenes que necesitan, quizás, un año más para madurar: que necesiten autonomía completa y más”, explicó Terán y agregó: “el optimista siempre ve en una crisis, una oportunidad”.