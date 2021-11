Especialista entregó consejos a jóvenes que rendirán la Prueba de Transición Universitaria: “Hay que esperar con tranquilidad”

Ciudadano ADN conversó con Valeska Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduka, quien entregó consejos sobre qué hacer en casos de estrés y cómo tratar los nervios previo a la Prueba de Transición Universitaria, test que será rendido por primera vez en dos grupos; el Grupo 1, lo hará el lunes 6 y martes 7 de diciembre. En tanto que el Grupo 2, lo efectuará el jueves 9 y viernes 10 del mismo mes.

“El tema de la prueba y esta situación de ser evaluado y que además esos resultados te puedan condicionar para la toma de decisiones respecto a tu futuro, evidentemente te ponen nervioso y desde mucho antes”, explicó la doctora en neurociencia cognitiva.

De acuerdo a Ananías, estas situaciones de estrés se generan principalmente porque existe “una presión social y escolar”, puesto que los jóvenes una vez estando en cuarto medio, “ya saben que la tienen que rendir. Provocando estrés, que se suma a todo lo que está sucediendo en el país”.

A lo anterior, la Magister en Desarrollo Cognitivo añadió los efectos que provocó la pandemia del covid-19 en los contenidos curriculares, los cuales fueron muy afectados debido al confinamiento y las clases online, provocando que el Ministerio de Educación tuviera que priorizar contenido por sobre otros.

“Es un escenario complejo, entendiendo que hay mucho contenido que no se vio y lo que busca esta prueba, es no evaluar el contenido, si no las competencias que se necesitan para poder cursar una carrera en educación superior”, detalló Ananías.

La presión de los padres

En cuanto al rol de la familia y los padres, la especialista en aprendizaje manifestó que los familiares pueden generar una presión “altísima” y convertirse en “un motor gatillante en cómo los jóvenes se pueden presentar y asumir este desafío que es dar la PTU”.

Es en base a lo anterior, que la doctora en neurociencia cognitiva explicó que los padres son una pieza crucial en dar calma a los estudiantes previo a la Prueba de Transición, por lo que los llamó a “apoyarlos, a dar consejos y elevar el sentimiento de competencia. El cual es la percepción que yo tengo de mis propias competencias y capacidades”.

“Muchos adolescentes lo pasan muy mal, se estresan de forma anticipada porque creen que esta prueba es la única oposición que tienen y que sus resultados condiciona su vida futura”, agregó Ananías.

En base a lo anterior, Ananías aconsejó a los padres a dar apoyo frente a la situación que no puede ser exitosa también.

El principal consejo: La calma

Es por lo anterior, que la educadora diferencial, hizo un llamado a “la calma” y especificó que este es el principal consejo frente a los cuadros de estrés o ansiedad previos a la Prueba de Transición Universitaria.

“Cuando alguien tiene una carga de estrés muy alta, lo que hace el cerebro es generar poca apertura cognitiva. Pero cuando estoy en un ambiente más tranquilo, más centrado y más seguro, se puede desplegar el contenido de mejor manera”, especificó Ananías.

“Las competencias que mide la prueba son competencias cognitivas que se han desarrollado durante la vida escolar. Tenemos que estar confiados y tranquilos de lo que hemos hecho y aprendido”, agregó.

Además de la calma, Ananías sumó otros consejos a las personas que rendirán la Prueba de Transición Universitaria, entre los que se encuentran: dormir bien, alimentarse de manera sana, no carretear el día anterior o la semana anterior, pero por sobre todo llevar un periodo de tranquilidad al momento de la prueba.

La espera de los resultados

Asimismo, la educadora diferencial, se refirió a la espera de los resultados que viven los jóvenes una vez rendida la Prueba de Transición Universitaria, la cual igualmente puede provocar estrés o ansiedad.

“Yo llamo a la calma, es super fácil decirlo y difícil de implementarlo, porque también hay gente que espera mucho este momento y tiene expectativas. Hay que esperar con tranquilidad, porque no podemos estresarnos frente a resultados que aún no sabemos”, finalizó.