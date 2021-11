ISP por denuncia de anticonceptivos: inició investigación y laboratorio reiteró que “no hay problema de seguridad o eficacia”

El Instituto de Salud Pública (ISP), informó que inició una investigación luego de haber recibido la denuncia del Colegio de Químico Farmacéuticos, sobre un error de embalaje en los anticonceptivos Ciclomex 20 CD, del laboratorio Abbott, asegurando que se encuentran analizando la evidencia entregada para tranquilidad de las usuarias.

A esto apuntaron que “la revisión de las imágenes entregadas por el denunciante, revela que la caja del producto corresponde a Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos de Laboratorio Abbott, de la serie D210320, en tanto que las imágenes del blíster corresponden al producto Ciclomex CD Comprimidos recubiertos de la serie E210411, del mismo laboratorio”.

El ISP agregó que durante las últimas horas si bien ha recibido múltiples consultas sobre el medicamento, no se han ingresado denuncias adicionales a la realizada por los Químico Farmacéuticos.

Además indicaron para orientación de las usuarias de los anticonceptivos que “Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos y Ciclomex CD Comprimidos recubiertos son dos productos anticonceptivos del mismo fabricante, Laboratorios Recalcine S.A. (Abbott), cuya composición posee los mismos componentes, en diferente concentración de etinilestradiol, para Ciclomex 20 CD, este corresponde a 20 mcg y 30 mcg en el caso de Ciclomex CD. Ambos productos tienen 21 comprimidos activos, blancos en el caso de Ciclomex CD y verdes en el caso de Ciclomex 20 CD, junto a 7 comprimidos inactivos, verdes en el Ciclomex CD y blancos en el Ciclomex 20 CD”.

En ese sentido señalaron también que “se sugiere a las usuarias de anticonceptivos orales, verificar en el blíster que contiene los comprimidos, que el rótulo corresponda al producto prescrito por su médico y que la cantidad y color de los comprimidos correspondan con lo descrito en la caja del producto. Así también, puede ser útil verificar que el número de serie de la caja se corresponda con el del blíster”.

En tanto, la recomendación es que de haber alguna sospecha por alguna falla en el producto, se debe denunciar al mismo ISP a través del sitio web en el siguiente link, o acudir directamente al ISP ubicado en Avenida Marathon 1000, Ñuñoa, adjuntando la muestra del producto denunciado.

Versión del laboratorio fabricante de los anticonceptivos

Por su parte, el laboratorio Abbott, fabricante de los anticonceptivos Ciclomex 20 y Ciclomex 20 CD, aseguró que “no hay problemas de seguridad o eficacia para los anticonceptivos Ciclomex 20 CD y Ciclomex CD de Abbott en Chile. No hay irregularidades o problemas de calidad relacionados con este producto y no hemos recibido ninguna queja por Ciclomex 20 CD relacionada con un número mayor a lo normal de píldoras de placebo. El Instituto de Salud Pública visitó nuestra planta de manufactura y revisó Ciclomex 20 CD sin señalar ningún motivo de preocupación“.

A lo anterior puntualizaron que se parece “haber confundido Ciclomex 20 CD con Ciclomex CD. Estos medicamentos contienen diferentes concentraciones de Ciclomex, y poseen presentaciones diferentes entre sí en términos de color y forma. En ambas presentaciones, las píldoras placebo y las píldoras hormonales se diferencian visualmente por su forma y color y tienen instrucciones de uso claras”.