Puente Social – Vigésimo segundo capítulo de la tercera temporada: Realidad social de cara a las Elecciones Presidenciales

Considerando que queda un poco más de una semana para las Elecciones Presidenciales 2021, Felipe Gerdtzen conversó sobre la realidad social que acontece en Chile y las motivaciones para poder ejercer voto en este proceso electoral, en un nuevo episodio de Puente Social.

En el episodio de hoy, el animador del espacio recibió las perspectivas de Axel Callis, Director de TúInfluyes, agencia de investigación y sondeo social de opiniones; Mónica Muñoz, dirigente social de la comuna de Peñalolén; Mónica Retamal, Directora Ejecutiva de Fundación Kodea y del proyecto Nuestra Voz, y José Yuraszeck, Ingeniero Civil, Sacerdote Jesuita y Capellán del Hogar de Cristo.

Realidad social desde el emprendimiento

Mónica Retamal, Directora Ejecutiva de Fundación Kodea, emprendimiento social cuya misión es potenciar la generación de talentos para el mundo digital con foco en el empoderamiento de las mujeres en esta área, y también líder del proyecto Nuestra Voz, explicó que “una de las mayores preocupaciones, en procesos de crisis en la historia, son los hombres los que toman la voz, y nosotras estábamos preocupadas (…) de que de alguna manera las mujeres no pudiéramos hacer sentir nuestras prioridades”.

“Abrimos un canal electrónico de Whatsapp, para ir recogiendo las voces de las mujeres (…) finalmente recibimos 16 mil voces de mujeres que fuimos procesando a lo largo de un año, las procesamos con Inteligencia Artificial, (…) y básicamente preguntamos qué sería lo primero que cambiaríamos en Chile” agregó Retamal.

Bajo esta perspectiva, la líder de Kodea indicó que “al rededor del 30% de las mujeres, como primera prioridad ponían los derechos de las mujeres y equidad de género, algo que está completamente invisibilizado y por lo tanto decidimos seguir abriendo espacios de conversación”.

“Es evidente que todas las mujeres estamos esperando que los programas haya un fuerte impulso a estos problemas que (…) están tan arraigados en nuestras costumbres. El tema de la violencia de género, es un tema que uno como mujer lo vive en todos los estratos sociales, esto no es de un solo estrato, las diferencias de salario, las diferencias de trato, son algo que realmente pasa piola, hasta tenemos un candidato presidencial que a mi me parece increíble, que no paga pensión alimenticia, y es algo que está completamente normalizado, por lo tanto yo diría, que desde la expectativa que tenemos todas en estas presidenciales, es justamente, que este tema no se instale no como un tema de las mujeres, sino de la sociedad chilena”. explicó la profesional.

Realidad social desde la opinión de las personas

Axel Callis, Director de TúInfluyes, agencia de investigación y sondeo social de opiniones, explicó que la votación tiene que ver directamente con el interés y la educación cívica. “La mayor parte del electorado, lamentablemente vota por atributos, de los atributos más básicos. La personas vota, porque les gusta un candidato o una candidata, y ahí está toda la naturaleza humana por delante, les gusta su forma de ser, la voz, no estoy hablando que todas, pero, les gusta cómo es, los ojos, cómo sonríe, les gusta algo del candidato y he llegado a la conclusión de que es muy parecido como cuando a uno le gusta alguien, que no necesariamente es una pareja, pero las personas necesitan encontrar un tributo del cual enamorarse un poco”.

Bajo esta perspectiva, Callis indicó que ante los ojos de la sociedad, las Elecciones Presidenciales consta de”un proceso menos racional, es mas emocional, mas de piel y más de sentidos”.

Realidad desde la dirigencia social

Mónica Muñoz, dirigente social de la comuna de Peñalolén explicó que la expectativa que se vive desde los asuntos sociales de las comunidades se centra en los derechos de las mujeres. “Nosotras tenemos reuniones mensuales, (…) somos más del 90% de dirigentes sociales, mujeres. Las mujeres somos las que estamos en los barrios, y las que conocemos las problemáticas, y eso es también un poco, que se vea desde la visión de mujer, porque yo digo que estamos como estamos porque ha sido siempre el machismo el que ha llevado las leyes, la mujer siempre ha estado la tutela de, hasta para recibir una herencia”.

“Nosotras cuando conversamos los temas, eso uno lo tiene que hacer visible. La gente se tiene que dar cuenta de que esa es la problemática, y un poco también, me doy cuenta de la ignorancia, hay gente que vota porque es carismático, porque es simpático, porque tiene linda historia, y uno ahí es donde tiene que hacer un doble trabajo, y ver cuales son los planteamientos de cambios siendo presidente en Chile“.

Realidad social desde el movimiento religioso

José Yuraszeck, Ingeniero Civil, Sacerdote Jesuita y Capellán del Hogar de Cristo, explicó que la principal motivación de los chilenos en asistir a la convocatoria de elecciones, se basa en “parar la olla”.

“Yo creo que lo que si comparto, tanto lo del gusto, que dice Axel, lo del gusto, que el candidato o candidata les representa o es una especie de espejo de lo que anhelan profundamente. Lo que si veo, son algunas cosas que son difíciles, aquí en el hogar de Cristo, acogemos a muchas personas mayores que quisieran tal vez votar pero, están impedidas de ir a votar, muchas veces por un tema de discapacidad, pienso también en problemas con discapacidad, pienso que hay personas que quisieran votar, pero se les hace muy difícil”.

