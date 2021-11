Corte Suprema pidió a Italia la extradición del secuestrador de Colonia Dignidad, Reinhard Doring

La Corte Suprema consideró procedente solicitar la extradición a la República de Italia de Reinhard Doring Falkenberg, ciudadano alemán vinculado a los secuestros de Juan Bosco Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo (los dos primeros militantes del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU, mientras que Elizondo era esposo de Rekas) en mayo de 1976, en la ex Colonia Dignidad.

La resolución fue tomada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país (integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus), quienes consideraron suficientes los requisitos para comenzar el proceso para que Doring regrese a Chile.

Si bien los secuestros fueron considerados “delitos comunes” y no “políticos o militares que no hacen procedente la extradición”, sí se tomó en cuenta que fueron cometidos en Chile, además de la existencia de “un mandato de aprehensión librado en su contra vigente”, junto con que “la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

Junto con lo anterior, la Corte consideró como antecedente también que Doring “se encuentra detenido en la República de Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los Tribunales chilenos”.

“Todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”, concluyó el tribunal.

Reinrhard Doring era un mando medio en ex Colonia Dignidad: formaba parte del grupo de seguridad que procuraba el ingreso y salida del recinto, y cumplió funciones allí hasta 2004. Además, en los años 70, participó como miembro activo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), viéndose involucrado en la detención y desaparición forzada de personas en distintos operativos de Santiago, según consignó Diario Talca.

El mismo medio citó a Winfried Hempel, abogado de las víctimas que pasaron por la ex Colonia Dignidad, para perfilar a Doring: “era una persona sumamente brutal y cruel, es una persona que participó en el castigo salvaje y sistemático de muchos que colonos que hoy en día tienen 50 o 60 años de edad y lo recuerdan como uno de los capos más brutales que estuvo a cargo de niños colonos en la década de los 70´s, el aplicaba castigos de shock dentro del contexto que el debía cuidar a los menores de edad de la ex Colonia Dignidad”, dijo el abogado.

Doring escapó de Chile en 2005 y desde entonces se encontraba prófugo. Su detención en Italia ocurrió en septiembre pasado, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Forte Dei Marmi.