“Por lo general, nunca me lloran los ojos”: Sebastián Sichel esperó resultado PCR cocinando en vivo

Durante este miércoles el abanderado oficialista por Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, transmitió en su cuenta en Instagram la preparación del almuerzo para sus hijos: se trató de unas hamburguesas caseras hechas a la plancha. Todo, mientras está a la espera el resultado del PCR realizado tras los síntomas que mostró el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, luego de la participación de ambos en un foro de Pymes.

La alerta por posible contagio covid-19 apareció durante el martes, luego que el diputado Boric hiciera pública su declinación a la participación del programa “Candidato llegó tu hora”, de TVN, tras presentar síntomas de fiebre y tos.

Como efecto, el resto de los aspirantes a La Moneda, cinco de los siete candidatos participaron del foro, tuvieron que también realizarse test PCR para descartar el contagio: además del diputado y Sichel, también dieron cuenta de ello Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.

Sebastián Sichel aprovechó el tiempo de espera del resultado para mostrar una faceta más distendida: habló de la música que escucha (de David Bowie a Ana Tijoux, pasando por Chancho en Piedra, Dua Lipa y Gran Rah, entre otros), de su don para pelar cebollas (“por lo general nunca me lloran los ojos”, señaló), consejos para la mayonesa (“por favor, no compren mayo (…) me van a llamar las empresas de mayo después”, precisó), y la receta misma de la hamburguesa.

Sobre los huevos en la mayonesa y en la hamburguesa, Sebastián Sichel criticó la propuesta del candidato Boric: “Les va a poner impuesto a los huevos. No me parece buena idea ponerle impuesto. Aprovecho de mandarle un mensaje: ‘está bien la crianza, pero no me parece ponerle impuesto a los huevos'”, dijo, promoviendo además el consumo de huevos de gallina feliz por sobre los industriales. Además, dio un consejo en el conflicto cilantro-perejil: “el perejil, si tiene raíces, es cilantro”.

Como antecedente, cabe mencionar que el candidato Sichel tuvo una destacada participación en el programa de cocina “La divina comida”.