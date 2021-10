Mario López: Gobierno explicó por qué cientos de personas recibieron extraño correo sobre el IFE

El nombre Mario Alberto López Muñoz se volvió tendencia en Twitter, luego de que cientos de personas acusaran recibir un particular correo por parte del Gobierno, en el cual se le confirmaba a López Muñoz que era beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia Universal, IFE, por el mes de octubre.

En primera instancia, y con claras dudas respecto a este mail, las personas llegaron a la red social preocupadas por tratarse de una presunta estafa, pero con el paso de los minutos y al ver que esta situación se repetía de manera masiva en la red social, comenzaron a buscar un respuesta sobre quien era este misterioso hombre.

Me llegó este correo con nombre de Mario López Muñoz, es una estafa amikos no abran ningún link ni regalen sus claves, yo no lo pesque pero supe que le llegó a otras personas #Estafa #IFEUniversal pic.twitter.com/WGoIRa2lqh

— Fernanda (@xFeeerrr) October 29, 2021