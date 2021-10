Efecto Betterfly: Camilo Zicavo habló sobre el estreno del nuevo single que sacó junto a su hermano Abel

En un nuevo capítulo del programa de ADN Efecto Betterfly, los conductores Trinidad Infante y Sebastián Puga, conversaron con Camilo Zicavo, líder de la banda nacional Moral Distraída con quien conversaron sobre una de sus nuevas creaciones, Plumas, y los procesos creativos que comparte con su hermano Abel, el otro cabecilla del conjunto.

Además, los líderes del espacio aprovecharon la instancia para hablar con Rocío Guerra, médico cirujano de mama, sobre la identificación temprana del cáncer de mama.

El proyecto de Abel y Camilo que los acerca al género musical que escuchaban durante su infancia

El proyecto Plumas, es una iniciativa musical independiente a Moral Distraída y parte desde la base “de querer hacer canciones que escuchamos en el estilo y en el género que escuchábamos desde que era niño“.

Bajo el escenario del segundo single lanzado por el dúo, Like, el cantante explicó que “ese rock de orquesta y canciones cargadas de guitarras eléctricas y de piano, y hace mucho rato que queríamos trabajar algo así y yo que venía componiendo y juntando canciones y un poco por ahí empezamos a trabajarlo de a poquitito, e íbamos a hacerlo mucho más piola de lo que salió, pero durante la pandemia fue una olla de presión. Esto que ya teníamos pronto a sacar como que se empezó a condensar, y se volvió más espeso, y salió un poco más grande y concentrado de lo que esperábamos, pero nos tiene muy felices”.

Asimismo, el cantante explicó que el tema tiene como influencias a Red Hot Chilli Peppers, Rage Against the Machine y Chancho en Piedra.

“Son discos con los que crecimos y aprendimos de música” aprovechó de indicar Camilo.

La unión de música y hermandad: La relación entre Camilo y Abel

“Es hermoso trabajar con el Abel. El Abel es un, bueno es mi hermano mayor, entonces de pronto yo no soy tan objetivo pero, diciendo eso, o eso aparte, el tipo es un genio, es un genio de la música, del arte, de lo que uno lo ponga a crear, es brutal” explicó el músico con respecto a su relación con su hermano.

La verdad es que nos complementamos muy bien, y para mí es una fortuna poder trabajar con él, compartir con él, trabajar con sus ideas. El Abel es un poco más etéreo que yo, y yo como que hago, hago hago (…) pero funcionamos muy bien” agregó.

Bajo este escenario, Camilo también se refirió a las dificultades de trabajar en cercanía, considerando pasajes de su crianza y cómo esto ha influido en el manejo de conflicto entre ambos.

“No es fácil, porque a veces se pueden mezclar las cosas y uno las tiene que ir separando. Antes, hace casi ya ocho años, vivimos juntos, y eso ya era medio insostenible, era mu difícil como ‘ya llegaste tarde al ensayo y lava la loza’ (…) pero sabes que, nosotros de chico no nos dejaban pelear, no se si está bien o mal pero no nos podíamos insultar, pelar, era algo como que no se podía hacer (…) entonces cuando hay peleas, discutimos, sí, podemos enfrentar, pero nunca llegamos al punto de maltratarnos o de herirnos el uno al otro intencionalmente, y cuando ocurre, rápidamente nos vamos a pedir disculpas, o nos damos el espacio” explicó a Efecto Betterfly.

Octubre: Mes de la prevención del cáncer de mama

El cáncer de mama “es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en Chile” indicó infanta como contexto a la conversación de los líderes Efecto Betterfly con la doctora Rocío Guerra.

Bajo el alero de una creación de conciencia, Guerra indicó que “lo primero es dar a conocer esta enfermedad, que es muy invalidan si es que no la detectamos a tiempo. Esa es la idea de prevenir, en el fondo, no podemos prevenir que aparezca o no, pero si podemos prevenir un tratamiento más agresivo”.

“Hay cifras de 2020, en las que se diagnosticaron más de cinco mil pacientes en Chile con esta enfermedad, y aún así nos falta, estamos diagnosticando muchas veces, y hemos llegado tarde con nuestros pacientes” agregó.

Asimismo, la especialista realizó énfasis en que “1 de cada 8 pacientes mujeres van a tener cáncer de mama en su vida”.

Hombres y el cáncer de mama

“Para ellos es muchísimo menos prevalente. Se habla que de todos los cánceres de mama que existen, solo un 1% va a ser en hombres, pero, existe mayor riesgo cuando hay familias que tienen cáncer de mama, y también el cáncer de mama, hay unas mutaciones genéticas que se pueden asociar al cáncer de próstata” comenzó diciendo Guerra.

Con respecto a la prevención de la enfermedad en hombres, y también en mujeres, es importante que “exista descubrimiento”, pues “es necesario conocerse“.

“Hay un porcentaje que por lo general es el 10% que es del lado genético, y el 90% de los cánceres de mama, aparecen de forma esporádica, y tienen mucho que ver con el estilo de vida. Cómo podemos evitar, lo único que ha demostrado que disminuye la probabilidad de que aparezca un cáncer de mama es llevar una vida saludable, evitar la obesidad, comer sano” explicó Rocío a Efecto Betterfly.