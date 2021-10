Denisse Cortés habría fallecido por “falta de servicio de parte de la policía” según explicó abogada de la familia

“Entendemos que la causa final de muerte fue la falta de servicio por parte de la policía“, aseguró este lunes 11 de octubre la abogada Sylvana del Valle, representante legal de la familia de la estudiante de derecho Denisse Cortés, que este domingo falleció en la exPosta Central tras ser herida de gravedad en la marcha que se realizaba en el centro de Santiago.

En conversación con la prensa que llegó hasta las afueras del Servicio Médico Legal (SML), la abogada apuntó que “nosotros no creemos que haya sido la razón por la cual Denisse murió por las heridas que sufrió, pero en el caso que se confirmara aquello, entendemos que la causa final de muerte fue la falta de servicio por parte de la policía que en lugar de resguardar el derecho a la manifestación lo que hizo fue impedir el paso del servicios de salud y encontrándose Denisse a dos cuadras de la Posta Central, permitió que se desangrara y llegara en las peores condiciones a la atención pública”.

Lo anterior, luego que la primera versión de Carabineros indicara que Denisse Cortés fue gravemente herida frente a la casa central de la Universidad Católica tras recibir el impacto de un fuego artificial, situación que no ha sido confirmada y que se encuentra en investigación.

En ese sentido, la abogada Sylvana del Valle agregó que “estamos analizando los registros, estamos intentando generar todas las acciones investigativas que tienen que hacer las autoridades, vamos a realizar todas las pericias que sean necesarias para generar una teoría de lo que realmente ocurrió y descubrir la verdad en estos hechos (…) Esto no puede quedar impune, los responsables tienen que pagar, las autoridades que estaban a cargo de esta situación, que son los Carabineros de Chile, deben dar la cara”.

Madre de Denisse Cortés reafirmó crítica a Carabineros

Por su parte, Teo Saavedra, madre de la estudiante fallecida reiteró la crítica al actuar de Carabineros luego que su hija fuera herida en la Alameda.

“Los Carabineros no dejaban que nadie pasara, estamos diciendo la verdad, tuve la desgracia de ver a mi hija, no es un fuego artificial, trabajaron seis, cinco médicos tratando de salvarla (…) Yo tuve la pena de verla, se sacó el casco con manos arriba para hablar con Carabineros y aun así ellos no la ayudaron, es un ser humano tenga o no tenga uniforme“, indicó.

Saavedra además volvió a pedir imágenes, videos o pruebas que puedan ayudar a dilucidar lo ocurrido. “Les ruego todas las personas, una grabación, una foto, todo lo va a servir a la abogada“, puntualizó.