Ministra de la Mujer y nueva ley de tobilleras electrónicas para agresores: “Marca un punto de inflexión en prevención para mujeres víctimas de violencia”

Las víctimas de violencia intrafamiliar tendrán mejores herramienta para evitar situaciones en las que puedan ver comprometida su integridad física y la del núcleo familiar.

Este martes se anunció la publicación en el diario oficial la llamada ley de monitoreo telemático, que permite que aquellos formalizados (y ya no solo los condenados) por el delito mencionado más arriba, puedan llevar tobilleras electrónicas, a fin de evitar graves consecuencias hacia las denunciantes.

En conversación con ADN Hoy, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, resumió que esta nueva legislación, que permite el uso de tobilleras electrónicas “va a marcar un punto de inflexión en materia de prevención a aquellas mujeres que son víctimas de violencia”.

De acuerdo a los antecedentes que maneja la secretaria de Estado, “muchas mujeres que son víctimas de violencia no realizan la denuncia porque dicen que el sistema no funciona”. Frente a esto, ahora serán los Tribunales de Familia y también los Tribunales Penales los que podrán determinar el uso de la tobillera durante el juicio, esté o no el agresor condenado.

Según cifras expuestas por la propia Zalaquett, una de cada cinco fallecidas por crímenes de género ha sido realizado por hombres que tenían prohibición de acercamiento a las víctimas. Con la nueva ley, existirá un monitoreo georreferenciado del agresor durante las 24 horas del día, lo que se hará en coordinación entre Gendarmería, Carabineros y la víctima.

Además, las mujeres tendrán también una alarma en su celular, donde podrán ellas mismas avisar y ser avisadas de movimientos sospechosos.

Ahora bien, a aquellos hombres formalizados y posibles portadores de tobilleras electrónicas se les evaluará si son o no personas “de alto riesgo, con perfil sicópata”, luego de un trabajo coordinado que considerará una “pauta de riesgo” y que será gestionado por una comisión liderada por el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial.

Ministra de la Mujer sobre los deudores de pensiones de alimentos

“Ha sido una semana relevante en avances en materia de agenda de género”. Así fue como resumió la ministra Zalaquett estos días, luego del despacho de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, una nueva plataforma que facilita el pago correspondiente a la manutención de los hijos e hijas.

La titular de Mujer y Equidad de Género aprovechó de “agradecer a parlamentarias y parlamentarios por sacarla en tiempo record”. Detalló, además, que el fondo de esta nueva ley “no es enviar al deudor a la cárcel: primero, porque en la cárcel no trabaja y no genera ingresos; y dos, porque las mujeres me dicen que si están en la cárcel, no consiguen dinero”.

El registro tendrá una actualización mensual de los datos del Registro Civil y los Tribunales correspondientes.

Acusación al Presidente

La ministra Zalaquett fue también consultada por el ánimo dentro del Gobierno, quienes deberán enfrentar en las próximas semanas una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

A juicio de la titular del Ministerio de la Mujer, la acción “desordena y distrae la atención”, además de ser “lamentable”.

“La democracia tenemos que cuidarla entre todos y todas (…) Lamtentablemente estamos en tiempos electorales y eso está haciendo que sucedan cosas que personalmente me entristecen, porque creo que estamos debilitando la democracia con este tipo de situaciones”, zanjó la ministra.

*Recuerda que si eres víctima de violencia puedes llamar y pedir ayuda de forma gratuita y anónima al 1455.*