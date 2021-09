Helia Molina criticó dichos de Mañalich contra Izkia Siches: “Es una falta de respeto”

Este lunes, el exministro de Salud Jaime Mañalich conversó con ADN Hoy respecto al actual momento de la pandemia en nuestro país.

En la instancia, el también candidato a senador criticó a la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, asegurando que la doctora “no sabe”, luego de que esta indicara que “nos tenemos que preparar para el escenario más duro”.

Sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente, puesto que la exministra de Salud, Helia Molina, rechazó sus palabras en contra de Izkia Siches. “Quiero manifestar mi más fuerte rechazo al juicio que emite el ex ministro Mañalich en radio ADN al decir que la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches ‘ella NO sabe’“, señaló.

“Es una falta de respeto a quien lidera el Colegio Médico que cuenta con grandes expertos y expertas”, agregó Helia Molina en defensa de la doctora y presidenta del Colmed, Izkia Siches.

Puedes escuchar la entrevista completa del exministro Jaime Mañalich aquí.