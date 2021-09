Abogada sobre Franco Parisi y su deuda por pensiones alimenticias: “El fondo del asunto no es que no lo hayan notificado”

En el Ciudadano ADN conversamos con la abogada del Grupo Defensa, Begoña Farías, sobre pensiones alimenticias, esto a propósito del polémico caso del candidato presidencial Franco Parisi, quien tiene una orden de arraigo por el no pago de su deuda familiar.

“A mí como elector no me da lo mismo que un candidato no cumpla en el ámbito de su vida privada algo que posee una orientación no solo legal, sino que moral”, planteó la abogada.

En esa misma línea Farías se refirió de manera crítica a la defensa del abogado de Parisi, quien dijo que el candidato no había sido notificado.

“El fondo del asunto no es que no lo hayan notificado”, reflexionó la experta en torno a la demanda de pensiones alimenticias de Franco Parisi.

Un problema transversal de nuestra sociedad

Por otra parte la abogada del Grupo Defensa se refirió a las cifras “macabras” de nuestro país en esta materia, “a propósito de la posibilidad de retirar fondos previsionales”.

“La cifra exacta que nos dio el Poder Judicial es que un 84% no cumple con el pago en tiempo y forma, y solo un 16% sí lo cumpliría”, comenzó diciendo Farías.

A lo anterior la experta agregó que, a propósito del caso de Parisi y la deuda millonaria que tendría por pensión, este es un tema “transversal”.

“Es un tema que atraviesa a todos los estratos sociales, en donde no hay un orden y una responsabilidad en el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos”, aseguró.

¿Qué pasa con las notificaciones de pensiones alimenticias?

Así la también panelista de ADN Te Escucha mencionó que “para llevar una liquidación y generar una deuda, tengo que tener primero una pensión de alimentos determinada con un par de familias, lo que se puede hacer a través de un juicio de una escritura pública o de una sesión de mediación”.

“Cuando hay un incumplimiento, lo que solicita el beneficiario es que se liquide una deuda. Cuando se liquida por parte del tribunal, esa cifra se debe poner en conocimiento del demandado, porque eso puede ser objetada por este. Tú tienes la posibilidad como deudor de defenderte ante el tribunal por ese monto que están informando que tú debes”, añadió.