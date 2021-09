Corte de servicios básicos por deuda: diputados proponen que el fisco financie y extinga la morosidad de quienes no puedan pagar

En entrevista con radio Futuro, la diputada independiente por el Frente Amplio, Natalia Castillo, se refirió a la propuesta junto a otros diputados sobre el financiamiento y extinción de las deudas de personas con mora por servicios básicos que no puedan pagar.

Respecto del informe al 31 de mayo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual revela que los clientes morosos del sector eléctrico bordea las 720 mil personas y la deuda promedio es de 300 mil pesos, la diputada Castillo señaló que “esta inquietud ha surgido dado que muchas personas ven venir este problema“.

A lo anterior agregó que “no sabemos si todos esos morosos cumplan los requisitos para acogerse a lo que contempla este proyecto de ley; sobre morosos de agua o gas no se conocen los datos. En base a las cifras eléctricas, deben ser muchas. Tenemos un problema estructural, tenemos un sistema de registro desactualizado, que no datea bien la pobreza. Un proyecto como este nos permite ir mejorando este punto“.

En relación a la propuesta de los diputados enfocada en personas con mora, la diputada precisó que “implica que sea al 100% del registro social de hogares: cualquier persona que haya accedido al IFE Universal. Los servicios básicos es una obligación de proveer del Estado”.

Continúa en virtud a lo anterior diciendo que “queremos soluciones concretas para las personas. Queremos instalar este tema y buscar las posibles soluciones. Esperaríamos que esto abra la conversación, que el Presidente busque alguna solución con las empresas”.

“Hay un grupo de la población, las personas mayores, hoy día no están pudiendo pagar y en enero esta cuestión nos puede explotar en la cara”, comenta finalmente Castillo.

Hasta el 31 de diciembre se extiende el plazo para que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, así como las distribuidoras de gas de red, no corten el suministro por mora.

Cabe destacar que la ley de no corte de servicios básicos estipula que las deudas contraídas con estas empresas entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, se prorratearán en el número de cuotas mensuales que determine el usuario a su elección.