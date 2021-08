Senador Pedro Araya y ley de indulto para los “presos de la revuelta”: “Yo voté a favor, pero el proyecto es de muy mala factura técnica”

El pasado miércoles 11 de agosto, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto que busca establecer un indulto general por razones humanitarias para los denominados presos del estallido social.

Sobre esta situación se refirió el presidente de la comisión, el senador independiente Pedro Araya, quien conversó con ADN Hoy, donde a pesar de votar a favor de la iniciativa, criticó el proyecto. “Yo voté a favor porque creo que tenemos que avanzar en este tema, pero el proyecto que presentaron los senadores es de muy mala factura técnica, tiene una serie de problemas de carácter jurídico que tienen un impacto en el proyecto”, señaló.

“Si este proyecto logra saltar la vaya del Senado, obviamente tendremos que rediseñarlo para poder establecer con claridad si este proyecto es un indulto o una amnistía, a quiénes efectivamente va a beneficiar, cómo se va a otorgar, en caso de aprobarse, y también el catálogo de delitos a indultar”, agregó el senador. Asimismo, Araya manifestó que “este proyecto necesita 25 votos, que la oposición hoy no tiene“.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Constitución sostuvo que si se llega a aprobar la iniciativa en el Senado, “lo que vamos a tener que discutir es qué delitos estamos disponibles a indultar y cuáles no. Yo lo he dicho, creo que hay delitos que no pueden ser motivo de indulto o amnistía, como los delitos que ponen en riesgo la vida de las personas”.

“Allí es donde nosotros tenemos que rayar la cancha y poder decir quienes van a poder acceder al beneficio, y va a ser motivo de discusión. En un primera lectura, por ejemplo, yo no apoyaría un indulto a la ley de control de armas”, prosiguió.

Finalmente, el senador Pedro Araya sostuvo que “hay personas que hoy día están siendo objeto de persecución penal, y a mi juicio son presos de la revuelta, y no quiero entrar en esta definición de si son presos políticos o no, porque eso va a depender mucho de la definición que cada uno tenga”.