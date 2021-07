Ministro Paris por suspensión de vacunación en algunas comunas: “Los vacunatorios deben seguir funcionando, no pueden cerrar”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió la mañana de este jueves a la suspensión del proceso de vacunación en algunas comunas debido a la falta de stock del fármaco de Pfizer, asegurando que “los vacunatorios deben seguir funcionando porque tienen otras vacunas que colocar“.

El ministro hizo estas declaraciones en el aeropuerto de Santiago, al recibir un nuevo cargamento de 200 mil dosis de vacunas de dicho laboratorio.

“Quiero recordar dos cosas, no hay falta de vacuna Sinovac, no hay quiebre de stock de Sinovac, y menos aún de AstraZeneca, es insólito que los vacunatorios cierren porque no tienen Pfizer teniendo otras vacunas que colocar (…) Los vacunatorios deben seguir funcionando porque tienen otras vacunas que colocar, es insólito que anuncien que van a cerrar los vacunatorios, los vacunatorios no se pueden cerrar“, dijo el ministro.

Ministro aseguró que vacunas se entregarán desde hoy

En tanto, ante la consulta de cuándo se van a comenzar a repartir las dosis de Pfizer que llegaron este jueves, el ministro aseguró que será de forma inmediata.

“La vacuna se va a repartir inmediatamente, hay que recordar que tenemos 26 depósitos de vacunas en todo Chile, el Minsal entrega las vacunas a esos depósitos y los municipios tienen que retirar de esos depósitos las vacunas que llegaron a Chile”, dijo la autoridad.

El ministro reconoció que efectivamente hubo un quiebre de stock de la vacuna Pfizer, aunque apuntó que “hubo un quiebre mundial en la producción de Pfizer y en la tarde y mañana se va a continuar con la vacunación“.