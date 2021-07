Plan Paso a Paso: Colegio Médico se desmarcó de jornada de escuchas del Minsal y no respaldó informe

A horas que el Ministerio de Salud revele los cambios que tendrá el plan Paso a Paso, el Colegio Médico (Colmed) le informó al ministro Enrique Paris que no respaldan el informe sobre la Jornada de Escucha que convocó el Gobierno para discutir estas modificaciones.

Desde el gremio también lamentaron que hasta la fecha no se ha discutido “en profundidad” la propuesta de gobernanza que entregaron, cuando se produjo un fuerte incremento en los contagios e ingresos a unidades críticas.

En la carta, firmada por el presidente (s) del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, se indica que “valoramos la instancia, entendiéndola como un ‘levantamiento de necesidades’ de distintos y diversos actores”.

“En base a esto, consideramos que se debe iniciar un trabajo más profundo que permita revisar la mejor evidencia disponible y delinear los objetivos de una nueva estrategia sociosanitaria”, agrega el Colmed.

En esa línea, expresan que “lamentamos profundamente que a la fecha no hayamos tenido una instancia para discutir a profundidad nuestra propuesta entregada al gobierno ‘Plan Vivos nos Necesitamos’. Por lo mismo, como Colegio Médico de Chile no respaldamos los resultados emanados por el informe de resultados ‘Jornada de Escucha Ciudadana Plan Paso a Paso’, al no tener una discusión relacionada con la mejor evidencia disponible para realizar modificaciones a nuestra Gobernanza y Estrategia Sociosanitaria”.

Se espera que este jueves, en el balance presencial de la situación del covid-19 en Chile, se entreguen los cambios al plan Paso a Paso, que podrían incluir el regreso de los hinchas a los estadios en comunas en fase 3 de Preparación y mayores atribuciones al pase de movilidad.