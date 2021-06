Ministro Paris espera resultado de PCR: regresó del sur con síntomas respiratorios

Luego de un comentado paso por el sur del país, el ministro de Salud, Enrique Paris no estará presente en la entrega del balance del estado de la pandemia del coronavirus covid-19 en Chile este jueves.

Esto, porque el ministro Paris espera el resultado de PCR y un test de antígenos ya que presentó síntomas respiratorios como cefalea, tos y otros.

De hecho, durante la mañana de este jueves el ministro Paris no participó de la reunión que habitualmente se realiza en La Moneda para no exponer al Presidente Sebastián Piñera a un eventual contagio.

El resultado del PCR que se realizó al ministro Paris debería estar listo en las próximas horas.

