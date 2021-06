Dr. Sebastián Ugarte y estado de la pandemia en Chile: “La población tiene que entender que estamos en una situación muy compleja”

El médico intensivista y jefe de la UCI de la Clínica Indisa, Dr. Sebastián Ugarte, detalló la situación que se vive en las urgencias de los centros médicos producto del covid-19 en Chile.

Comenzó destacando en conversación con ADN Hoy la alta ocupación de camas e indicó que “está la misma situación prácticamente en todas las camas de la región Metropolitana, tanto públicas como privadas”.

“El problema de fondo es que con un 96% o más por ciento de las camas ocupadas significa que hay una serie de unidades y hospitales incluso que no tienen ninguna cama, y si viene una urgencia, ese paciente no va a poder recibir una atención de cuidados críticos oportuna y esto significa un riesgo para él o ella”, advirtió.

“Por lo tanto, la población tiene que entender que estamos en una situación muy compleja. El adjetivo que se le quiera dar, si se le quiere llamar colapso, precolapso, ya es cosa de semántica, pero los enfermos no lo están pasando bien“, sostuvo el Dr. Sebastián Ugarte.

“Es como hacer ese juego Tetris, de estar moviendo a un paciente a una cama, desocupando otra, desplazando pacientes para poder recibir cada nuevo ingreso y que la gente no se quede sin atención en estos momentos”, detalló el especialista.

Por otra parte, de cara a la segunda vuelta de gobernadores regionales que se realizará este domingo 13 de junio, el Dr. Sebastián Ugarte señaló: “Mi mayor preocupación son con las actividades que no tienen protocolos, aquellas como una celebración doméstica el Día de la madre, una festividad importante, tienden a relajar un poquitito más las precauciones puertas adentro y aumentan los contagios. Sin embargo, toda actividad, incluyendo una acto eleccionario, que implica gran movilidad de personas, podría favorecer el riesgo”.

De igual forma, el medico intensivista destacó que las elecciones “la gran ventaja es que tiene protocolos”, lo que hace que sea un “poquitito menos riesgoso, pero sigue habiendo riesgo”.

Variante Gamma y andina

En tanto, el Dr. Sebastián Ugarte destacó: “Tanto la variante Gamma o P1 brasilera como la variante C37, la que el Instituto de Salud Pública no ha querido reconocer como variante andina o chilena, son responsables en buena parte de las infecciones que ocurren“.

“Son variantes que son más infectivas, y en el caso de la variante Gamma, tiene la capacidad de eludir la respuesta de los anticuerpos, tanto los anticuerpos de las personas recuperadas de la enfermedad como de la vacuna, en un porcentaje”, explicó.

“Entonces, no tendríamos una ola tan intensa como la que tenemos si no hubiéramos tenido el ingreso al país de la variante Gamma y si no se hubiera generado esta variante andina en nuestro territorio. Son mucho más peligrosas y contagiosas que lo que vimos el año pasado. No es que mate o enfermen gravemente más, pero como enferman a mucha gente algunos de ellos terminan hospitalizados en la UCI”, concluyó el médico intensivista.