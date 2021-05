Dra. Carolina Herrera se emocionó al contar sobre paciente que salió de la UCI: “Me quebró el alma de felicidad”

La Dra. Carolina Herrera, intensivista broncopulmonar del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), advirtió que la situación sanitaria no está bajo control y enfatizó en que la preocupación principal deben ser las personas que llegan a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde contó sobre un paciente de ella y se emocionó hasta las lágrimas.

“En estricta teoría, mientras tengamos 3 mil casos al día, más de 45 mil casos activos, la situación no está bajo control“, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

Asimismo, destacó que de los 8.680 contagios reportados por el ministerio de Salud (Minsal) el viernes, “de esos casos 2 por cada 100 van a ir a la UCI, y pueden morir. Esa es la gravedad de este asunto”.

“En la discusión de si una vacuna disminuye un poco los casos leves, no es lo relevante. Lo relevante es disminuir el número de contagiados que llegan a la UCI, porque esas son las personas que pueden perder la vida. Y, desgraciadamente, se ha ido viendo en esta segunda ola que el 61% de los ingresados tiene menos de 60 años y son superobesos, diabéticos, fumadores“, advirtió.

De igual forma, la Dra. Herrera indicó que “hasta que no se vacune el 80% de la población susceptible o población objetivo con sus dos dosis, que pase tiempo y que hagan su inmunidad, hasta ese tiempo nosotros no podemos decir que vamos a tener ningún tipo de inmunidad comunitaria o de rebaño. De hecho, van a quedar muchísimas personas sin vacunar, que son los menores de 16 años y todos los que tengan contraindicaciones de la vacuna“.

La emoción de la Dra. Carolina Herrera

Además, la Dra. Carolina Herrera destacó que “esto no es algo que vaya a pasar porque mañana tengamos 100 o 200 casos menos. Esta pandemia va a seguir en la medida que estemos hablando de miles de afectados, que vuelvo a repetir, de aquellos que van a llegar a las UCI, muchos ya están quedando secuelados irremediablemente”.

“Anoche me emocionó hasta las lágrimas una foto que me mandó un paciente que estuvo muy mal y que estuvo traqueostomizado, y verlo ahí sentado en su casa, con un platito de ensalada delante… me quebró el alma de felicidad (dijo con una voz emocionada hasta las lágrimas). Pero esos no son la mayoría, la mayoría queda con una secuela terrible“, lamentó.

Pase de movilidad y Colmed

“En ese sentido, me parece sorprendente y discriminatorio, y lo digo con toda mi responsabilidad, que promuevas una vacuna que es voluntaria y luego segregues y discrimines a la población por si tiene o no esa vacuna para elementos esenciales como la movilidad a su trabajo”, criticó la especialista.

“Mi pensamiento, yo creo que el pase de movilidad primero que nada tendríamos todos que haber tenido claridad sobre cuáles fueron los conceptos clave que se ocuparon para eso, y ahí me detengo en una circunstancia donde tú como autoridad no puedes decir que tomaste una decisión bajo una apoyo de una cierta cantidad de especialistas, cuando los propios especialistas te están diciendo, como el Colegio Médico, que ellos no fueron convocados para esa decisión“, afirmó.

Respecto a la decisión del Colmed de retirarse de la mesa social covid-19 por “la manera centralizada” en la que el gobierno toma las decisiones, expresó: “Yo soy una colegiada muy participante de esa instancia, y apoyo lo que el Colegio Médico decide“.

Asimismo, señaló que “cuando hay voces que tienen diferentes orígenes, una desde la ciencia, otra desde la política y otra desde la autoridad, las personas son lo suficientemente maduras para escucharlas y sacar sus propias conclusiones. Yo personalmente creo que en las pandemias tiene que haber una voz, una voz fuerte, que concite la unidad y el respeto de la ciudadanía”.

“Los colegios profesionales y la sociedad científica perduran, los gobiernos pasan. Hay que escuchar al científico“, concluyó.