“Esta pregunta la responderá…”: El “gag” con el que La Moneda celebró los 10 millones de vacunados

Este jueves, tras la entrega del balance presencial del covid-19 desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera compartió un video a través de su cuenta de Instagram para celebrar los más de 10 millones de vacunados contra el covid-19 con la primera dosis.

En el reel de la red social participan también el ministro de Salud, Enrique Paris, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. El secretario de Estado simula una conversación -más emojis personalizados- con el Mandatario, quien le pregunta por escrito si llegaron a los “10 millones”.

Luego, Paris envía una nota de voz y hace uso de la frase por la que ha recibido diversos comentarios: “Esa pregunta la responderá la doctora Paula Daza“. Más tarde aparece la propia subsecretaria, remarcando una vez más la invitación para que todos se vacunen contra el coronavirus.

Si bien el video recibió múltiples elogios, también hubo críticas, ya que durante esta jornada se registraron más de 8 mil contagios nuevos de covid-19.

Una de las personas que comentó la publicación fue la diputada Marisela Santibáñez. “Y con 8.000 contagiados … ustedes de graciosos“, escribió la parlamentaria.

La molestia de Paris durante el balance

El video se difundió en medio de las fuertes declaraciones que realizó el ministro Enrique Paris en el balance desde La Moneda. “No es culpa del gobierno que el virus esté circulando”, cuestionó el titular de Salud.

“Siempre vamos a asumir las responsabilidades (…) Pero no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades, no es culpa del gobierno que el virus este circulando, o ¿usted piensa que el virus está circulando porque el gobierno quiere que aumenten los casos? Esta es una pandemia mundial”, sostuvo con evidente molestia.

Además, volvió a defender la polémica medida del pase de movilidad. “Tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, o ¿ustedes están en contra de la libertad? ¿O están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas? ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que nosotros queremos”, subrayó.