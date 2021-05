Casos de covid-19: Ministro Paris aseguró que “no es culpa del gobierno que el virus siga circulando”

A 8.117 llegaron los nuevos contagios con coronavirus covid-19 este jueves, cifra que había sido anticipada por expertos y que fue comentada durante la entrega del balance del estado de la pandemia en el país por el ministro de Salud, Enrique Paris.

Así, ante la evidencia de la cifra y al ser consultado por las razones, el titular del Minsal respondió que “no es culpa del gobierno que el virus esté circulando”.

“Siempre vamos a asumir las responsabilidades (…) Pero no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades, no es culpa del gobierno que el virus este circulando, o ¿usted piensa que el virus está circulando porque el gobierno quiere que aumenten los casos? Esta es una pandemia mundial”, aseguró el ministro.

Pase de movilidad y aumento de casos de covid-19

Enrique Paris además volvió a defender la implementación del pase de movilidad que comenzó a regir este miércoles, señalando que las personas necesitan libertad y no seguir encerrados, y volvió a responder duramente a quienes cuestionan la medida por el aumento de casos de covid-19.

“Tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, o ¿ustedes están en contra de la libertad? ¿O están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas? ¿Eso es lo que quieren? Ese no es el país que nosotros queremos”, puntualizó el ministro de Salud.

En tanto, durante la jornada de este jueves también se informó que hubo 185 fallecidos inscritos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 28.809 personas, mientras que la positividad de exámenes PCR llegó a un 13% en la Región Metropolitana, y a un 10,19% en todo el país.

En cuanto a las personas que se encuentran ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, llegaron a 3.014, de las cuales 2.518 están conectadas a ventilación mecánica.