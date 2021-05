Comité covid-19: Instancia que asesora al gobierno para enfrentar la pandemia no es oficial, no tiene actas ni registro de participantes

El denominado Comité covid-19 se reúne los lunes, jueves y sábados, y en base a la información que entregan, el gobierno decide entre otras cosas qué comunas entran o salen de cuarentenas, sin embargo, no hay un detalle del quiénes participan o asesoran al Presidente Sebastián Piñera ya que la instancia no es oficial, por lo que no está normada, es decir, no tiene actas ni mucho menos, registros de los participantes.

Así lo dejó en evidencia este miércoles el Colegio Médico (Colmed), que publicó la respuesta que entregó Transparencia luego de la solicitud que se había hecho sobre el Comité covid-19, donde lo que sí está claro es que participa el Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Salud (Minsal), y el Ministerio del Interior.

“No sabemos quiénes participan”

“Sabemos que las decisiones se toman en La Moneda, pero no sabemos exactamente quiénes componen los asesores que entregan ni qué información entregan (…) La sorpresa fue mayúscula al decir que una instancia oficial no existe, que no existen actas, y no sabemos quiénes participan en esa reunión y qué asesores son los que entregan qué información. Es una realidad que demuestra la forma errónea en la que se ha enfrentado la gobernanza”, dijo al respecto el secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci.

En tanto, al ser consultado por ADN sobre la respuesta que entregó el gobierno a la consulta del Colmed, Alberto Precht, director de Chile Transparente la calificó como al menos “sorpresiva”.

“Es una respuesta sorpresiva que va contra el principio de máxima divulgación, del principio de transparencia que rige nuestra legislación, es fundamental para que sepamos cómo se toman las decisiones públicas (…) Nos gustaría conocer quiénes son los miembros de estas reuniones y que se levanten al menos actas o minutas de acuerdo para saber si se van cumpliendo en el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando”, indicó Precht.

Situación del Comité covid-19 “debe ser aclarada”

Por su parte, Miguel Crispi, presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados indicó que la situación es “muy compleja” debido a que muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno durante los 13 meses de pandemia, ha sido en base a las recomendaciones del denominado Comité covid-19.

“El gobierno ha sustentado muchas de sus decisiones en base a argumentos científicos que provendrían de esta mesa y no del Consejo Asesor (…) Es una situación que debe ser aclarada por parte del gobierno y el ministro de Salud. Porque cuando hablamos del pase de movilidad, de las cuarentenas, del toque de queda, se usa esta figura de la Mesa Covid para justificar esas medidas, pero esta no existe. Lo mínimo que necesitamos es una aclaración de fondo, para saber en base a qué y con qué personas se están tomando las decisiones”, puntualizó el diputado.