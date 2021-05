Jaime Mañalich advierte tercera ola de covid: “Hay que poner ojo a la cifra de letalidad”

Este viernes el exministro de Salud Jaime Mañalich conversó con ADN Te Acompaña sobre la situación del covid-19 en nuestro país.

“Estamos empezando la tercera ola”, detalló el médico y político chileno, asegurando que los aumentos de casos en las zonas más australes de Chile se debe a que el virus se propaga con más fluidez en invierno. “Es por eso que las latitudes donde hace más frío hay más casos”, destacó.

Y agregó que está seguro “que nosotros estamos adentrándonos en una tercera ola, la que debería tener como característica un número importante de PCR positivos, pero una disminución dramática de casos que se hospitalizan y que mueren”, auguró Mañalich, puntualizando que esto se debe al proceso de inoculación llevado a cabo en los últimos meses.

“La vacunación es extraordinariamente efectiva para prevenir casos graves, pero no en prevenir contagios”, advirtió el extitular de salud.

De esta forma, el médico llamó a “poner ojo cuales son las cifras de letalidad y cuáles son las cifras de hospitalización, más que los casos diarios”.

Pasaporte verde

Jaime Mañalich también se refirió al uso del “pasaporte verde”, documento que permitiría a los vacunados una mayor capacidad de desplazamiento y el que se debería otorgar también a quienes se recuperaron de la enfermedad, aseguró el médico basándose en estudios de la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Lo que sabemos claramente que las personas que se han recuperado de una infección de covid-19 tienen una inmunidad bastante importante y, en algunos casos, mejor que la vacuna para protegerse de una segunda infección”, aseveró el médico y señaló que, en caso de un segundo contagio, quienes ya hayan sufrido Covid-19 tendrían “una manifestación de la enfermedad muy leve”.

De esta forma, Mañalich llamó a incluir a los recuperados en la iniciativa. “El Estado ha intervenido dramáticamente en la libertad consagrada en la constitución de las personas, en el sentido de no poder moverse o el toque queda en la noche, no poder asistir a clases, no poder ir a reuniones. Todos esos son derechos que la Constitución garantiza y que producto de esta pandemia han sido disminuidos estos derechos”, señaló y aseguró que el Estado no debe seguir “imponiendo una restricción a sus libertades” a los vacunados y recuperados.