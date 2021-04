Experta e inoculación contra el covid-19 a embarazadas: “Seguiremos presionando para que cualquier gestante se pueda vacunar”

La especialista en maternidad y salud reproductiva, Dra. Andrea von Hoveling, se refirió a la vacunación contra el covid-19 a embarazadas con comorbilidades, la que comenzó este lunes 26 de abril.

En conversación con ADN Hoy, la integrante de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología comenzó expresando: “Es una noticia que era absolutamente necesaria”.

Asimismo, indicó al respecto: “Sin haber una contraindicación formal de vacunarse en embarazo, el hecho que se prohibiera, porque las cosas hay que decirlas como son: no había un desincentivo, había una prohibición para vacunarse a personas gestantes, nos parecía que era una violación directa el principio de autonomía, porque información había”.

“Ya hemos perdido a 5 madres durante lo que va de la pandemia”, lamentó Von Hoveling, añadiendo que la decisión de autorizar la vacunación “nos parece que es una noticia justa, necesaria, nos alegra. Llega tarde, lamentablemente, pero hay que fijarse en lo positivo”.

“Seguiremos presionando para que cualquier gestante se pueda vacunar, porque una cosa son las comorbilidades, que hacen que el riesgo sea aún mayor, pero ya es evidente, absolutamente irrefutable, que el solo hecho de estar gestando ya es un factor de riesgo, entonces queremos que todas las embarazadas se puedan vacunar”, sostuvo.

Diferencia entre las vacunas

Cabe destacar que en un principio se autorizó la inoculación a embarazadas con comorbilidades específicamente con la vacuna contra el covid-19 de Pfizer, pero este jueves el Ministerio de Salud confirmó que también pueden recibir la de Sinovac.

Al respecto, la especialista aseguró: “Las dos vacunas son tremendamente seguras“, y que evidencia que hay. “La Coronavac (de Sinovac) se ha usado sobre todo en Oriente, en China, y a los chinos por algún motivo no les interesa mucho publicar en Occidente. Entonces, siempre que es un fármaco chino a nosotros en Occidente nos llega menos información, pero tenemos algunas en observaciones, que han sido tranquilizadoras”.

“Lo otro que hemos hecho es analizar la vacuna como tal y ver si pudiera tener un efecto dañino: la vacuna tiene virus muerto (…) No tiene ninguna capacidad de infectar a nadie, ni siquiera a personas con inmunidad comprometida, tampoco a un niño en gestación. Y todos los otros elementos que tiene la vacuna, los estabilizantes, conservantes, excipientes, etcétera, ninguno tiene la capacidad teratogénica, los elementos que en fármacos tienen capacidad de causar daño a un niño que está en gestación. Es como si fuera la hermana de la vacuna contra la influenza, es muy similar”, explicó la ginecóloga.

De igual forma, señaló que en el caso de la vacuna de Pfizer “tenemos más información directa en embarazadas, porque como es la que se está usando en Estados Unidos, hay hartas publicaciones ya”.

“Si bien al principio nos preocupó más porque era una tecnología que no se había usado en vacunas a nivel tan masivo, pero empezó a haber información rápidamente, y lo que se vio es que, nuevamente, no tiene ninguna capacidad infectante, porque son partículas virales que sintetiza la misma célula, no entra al núcleo. Es un material que hace que la misma célula codifique proteínas del virus y produzca anticuerpos contra el virus. Todos los elementos no tienen capacidad de causar daño“, detalló.

“Todos los elementos de la vacuna, y esto es para ambas, se eliminan rápidamente. Si un par de días después de vacunarte busco elementos de la vacuna no los encuentro, solo encuentro los anticuerpos que el propio organismo generó. Y otra maravilla: ya hay evidencia que esos anticuerpos sí traspasan la placenta“, concluyó.