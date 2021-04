Alcalde (s) de San Ramón cuestionó actuar de Carabineros en liceo donde se entrega ayuda: “Genera un procedimiento como si estuviera llegando a una fiesta”

El alcalde (s) de San Ramón, Samir Miranda, cuestionó el actuar de Carabineros por detener a alrededor de 60 personas en el Liceo Araucanía, edificio en el que, según la autoridad, se entregaba ayuda a las familias afectadas por la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.

“Está determinado por decreto alcaldicio como centro de distribución de acopio y ayudas sociales para familias de alto riesgo“, detalló a ADN

“La gente que va se agolpa alrededor a buscar ayuda y nosotros obviamente contenemos eso. Vamos diciendo a la población que tienen que esperar en su hogar. Pero a veces, sobre todo en el clamor de un montón de situaciones, de hambre y otras cosas que está pasando la gente por el desempleo de la pandemia, se desesperan. Son familias demasiado vulnerables”, agregó.

El jefe comunal relató que “Carabineros llegó con siete carros policiales, como 10 o 15 efectivos con cámaras, grabando”. “Ellos ingresan al liceo, un edificio público, y piden que se presente la persona a cargo. Se presenta Miguel Rocha, que es el coordinador general del Departamento de Educación y por decreto está encargado del centro de distribución”, agregó.

Sin embargo, denunció que él, como alcalde subrogante, tuvo problemas para contactarse con Carabineros. “Yo me entero por un funcionario público. A mí el mayor de la 31ª comisaría lo llamo en calidad de alcalde y él no me responde el teléfono, me corta y me tuve que contactar con él a través de otra persona”, dijo.

“No me informa, no me consulta, sabiendo que está yendo a un establecimiento público que es municipal, sabiendo que está frente a funcionarios municipales que están cumpliendo labores de ayuda, que estamos en un estado de pandemia y catástrofe. A pesar de toda esta situación, genera un procedimiento como si estuviera llegando a una fiesta o un lugar de encuentro de gente”, agregó.

Miranda explicó que el concejo municipal aprobó un programa “que contempla lo que es la entrega de ayuda social de mercadería y calefacción a familias que tienen alto riesgo“.

“San Ramón tiene el 70% de la población bajo el 40% de vulnerabilidad y un 29% de desempleo, es de alto riesgo en la Región Metropolitana y de alto riesgo de contagio, mucho hacinamiento, mucho empleo informal”, dijo.