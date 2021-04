Papá de Tamara Moya tras detención de involucrados en la muerte de su hija: “Vamos a luchar para que se les entreguen las penas más severas”

El padre de la fallecida Tamara Moya, Raúl, se refirió a la detención de los dos sujetos que estarían involucrados en el crimen de su hija de 5 años, quien fue baleada en una “encerrona” en Huechuraba el pasado 28 de febrero.

“Afortunadamente, después de una larga investigación de parte de la PDI en conjunto con la Fiscalía, se han podido reunir todas las pruebas necesarias y suficientes para poder detener a estos dos sujetos que seguían en libertad“, comenzó sosteniendo en contacto con ADN.

“Esto ocurrió esta mañana, aproximadamente a las 5:30 horas”, detalló, expresando: “Estamos súper satisfechos, súper conformes respecto de esta primera etapa que termina en el caso de mi hija, la cual consistía en apresar a estos sujetos”.

Habría caído la banda entera

De igual forma, Moya indicó: “Aparte de ellos, se detuvo a tres personas más que, si bien no están relacionadas directamente con el homicidio de mi hija, sí pertenecen a la misma banda delictual que estos individuos, entonces eso también me genera la satisfacción de que no solo ellos dos han caído en manos de la justicia, entiendo yo que ha sido la banda entera“.

“Son todos sujetos reincidentes, con amplios prontuarios policiales, súper violentos en su accionar, entonces eso también me genera cierta satisfacción, porque dentro de todo el daño que esta gente le hizo a mi familia ya es irreparable, no tiene solución, ni vuelta atrás, pero sí nos angustiaba mucho saber que con el nivel de violencia que muestra esta gente siguieran sueltos en las calles haciendo de las suyas”, dijo.

“Vamos a luchar para que se les entreguen las penas más severas”

“Una vez terminada esta etapa que consistía en apresarlos, ahora tenemos que enfocarnos en la etapa de la justicia, de luchar para que se les entreguen las penas más severas que concerte la legislación severas, y a partir de ahora esa es nuestra bandera de lucha”, espetó Raúl.

“Nosotros vamos a estar encima de este caso, no vamos a descansar, vamos a seguir presionando al Poder Judicial para que haga su trabajo como corresponde y no como a ellos les parezca, que es lo que generalmente hacen, porque me ha tocado ser testigo de muchas ocasiones donde los jueces ponen el interés del victimario por sobre el de la víctima, buscan con supremo afán el objetivo de la reinserción y con eso muchas veces pasan a llevar el sentimiento de justicia que se le tiene que otorgar a las víctimas o familias de víctimas cuando éstas han fallecido”, indicó.

“No nos podemos dar el lujo de descansar, tenemos que seguir encima, generando ruido, de modo de poder contribuir a que el juez que le toque esta causa entregue las sentencias que realmente correspondan y no solamente las que a ellos les parezcan”, concluyó Raúl Moya.