Ipsos: 58% de encuestados cree que actual número de casos de covid-19 es “irresponsabilidad de la población general”

Un 58% de los chilenos cree que el actual nivel de contagios de covid-19 responde a la “irresponsabilidad de la población general”, de acuerdo con el 11° estudio de Ipsos “Coronavirus en Chile”.

Según la misma encuesta, 24% considera que la razón principal de la situación crítica de la pandemia en el país es por el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud; mientras que un 18% considera que la causa central es la falta de fiscalización.

El porcentaje de personas que indican que la irresponsabilidad de las personas es la principal causa del alza de los contagios en este nuevo período aumenta a 67% entre quienes ya se han vacunado y a 72% entre las personas de mayores de 45 años, siendo los grupos más críticos respecto del comportamiento de las otras personas.

La encuesta arrojó que el Plan a Paso es conocido y entendido por las personas consultadas: 8 de cada 10 personas indica entender el Plan a Paso y saber respecto de lo está permitido y lo que está restringido en cada fase. Sin embargo, sólo 39% entiende los criterios para poner una comuna en cuarentena o en otra fase.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, un 12% de las personas consultadas no ha decidido si debe vacunarse y un 4% ya tomó la decisión de no vacunarse. Quienes han decidido no vacunarse son todas personas menores de 45 años. Los detractores de los proceso de vacunación disminuyen de 10% en marzo a 4% en abril.

La percepción de gravedad de pandemia en Chile aumenta en el mes de abril, pasando de 60% a 84%.Además, 67% considera personalmente muy grave contraer coronavirus hoy en día.