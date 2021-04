Subsecretaria de Evaluación Social por Bono Clase Media: “Muchas veces no se encuentra en este apoyo una solución, pero eso no significa que no haya una mano del Estado”

Durante este fin de semana se dio inicio a la postulación del Bono Clase Media, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII), proceso que decepcionó a un sinnúmero de personas, quienes expresaron su descontento a través de las redes sociales, por no calificar para el beneficio.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, conversó con Ciudadano ADN sobre esta iniciativa que entrega $500 mil a los beneficiarios y el proceso de apelación, en el que los postulantes pueden optar a una segunda revisión de sus antecedentes, en caso de haber sido rechazados en primera instancia.

“Este Bono Clase Media 2021 parte de una mejora bastante sustantiva a los que fue la experiencia 2020, que generó bastante confusión en la ciudadanía, respecto a la declaración de ingresos que provocaba incertidumbre”, expuso.

“En este proceso, desde el primer momento se sabe si se cumple con los requisitos o no, y la persona puede apelar. Tenemos 190 mil apelaciones en curso desde el sábado, y también cerca de un millón y medio de procesos aprobados“, agregó.

Respecto a la postulación que se inició el sábado 17, la subsecretaria señaló que “había expectativas elevadas, teníamos un potencial de beneficiarios de cerca de dos millones y ya vamos en un millón y medio de personas que van a acceder a este apoyo”.

Asimismo, se refirió a aquellos postulantes que no calificaron para optar al bono. “Evidentemente causa frustración“, expresó. Sin embargo, apuntó a que “este es sólo uno de los beneficios que conforman la red de protección social que se ha ido trabajando sin descanso desde al año pasado”.

“Esto está establecido pensando en la clase media y cuando hay alta vulnerabilidad, con ingresos por debajo del salario mínimo, es ahí donde herramientas complementan este apoyo, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en abril va a llegar a más de 10 millones de personas de manera automática“, explicó.

Y agregó que “muchas veces no se encuentra en este apoyo una solución, pero eso no significa que no haya una mano del Estado y una obligación de parte de nosotros, de poder acompañar a las familias que se nos puedan estar quedando atrás”.