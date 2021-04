Diputado Pablo Vidal y su candidatura presidencial: “En los últimos quince años no ha habido una renovación de la política en serio”

El diputado Pablo Vidal afirmó en ADN Hoy que su candidatura presidencial nace ante la falta de renovación de la política en los últimos 15 años, lo que implica “una oportunidad para la aparición de un nuevo referente”.

El parlamentario acusó un “estancamiento de la política chilena”, expresados en la “anomalía” del ciclo Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera.

“En los últimos quince años no ha habido una renovación de la política en serio, donde entren nuevos actores. En su momento el Frente Amplio fue una novedad, pero sabemos en la situación en la que está el Frente Amplio”, recalcó.

“Sentimos que hay una oportunidad para la aparición de un nuevo referente, pero más que una oportunidad vemos una profunda responsabilidad. Algo pasa que las personas no están enganchando con las candidaturas que existen, vemos que algo falta y nosotros queremos que esta candidatura sea un poco ese algo, queremos que sea el primer paso de un nuevo proyecto colectivo de la centro izquierda”, agregó.

El postulante presidencial del Partido Liberal y el movimiento Nuevo Trato afirmó que es necesario “desdramatizar” el número de candidatos de la centro izquierda. “En mi opinión la oposición en chile son varias oposiciones. Tenemos miradas políticas, programáticas e ideológicas diversas”, dijo y llamó a la unidad para una primaria amplia, “desde Daniel Jadue hasta Ximena Rincón”.

“No es un problema que existan más candidatos, el problema es que no existe proyecto, no existen propuestas, no existe una mirada para enfrentar los desafíos del Chile que viene y por algo la gente no está enganchando con las candidaturas que hay”, sumó.