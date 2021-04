Gobierno descartó que detención por funcionario de la Armada tenga similitud con maniobra aplicada a George Floyd

El intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, descartó que la polémica detención de un joven por parte de funcionario de la Armada, que ocurrió este lunes en la ciudad puerto, tenga similitud con la maniobra que le fue aplicada a George Floyd en Estados Unidos.

La autoridad regional dijo que “la información que yo tengo, y cuando uno revisa con detención el video, es que jamás hubo un pie, una rodilla, en el cuello, sino que estaba en el omóplato, que es una técnica de control para que una persona se mantenga en una determinada posición, porque estaba siendo detenido mientras llega Carabineros para detenerlo”.

“Así que, cualquier similitud al caso norteamericano con la rodilla en el cuello, que lo he leído en varios medios, lo que se me ha informado y lo que he podido ver en las imágenes es que eso no es correcto”, sostuvo.

No obstante, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, señaló que “si bien las fiscalizaciones en contexto de emergencia sanitaria son muy necesarias, lo que no tiene ningún tipo de justificación es un uso tan desproporcionado de la fuerza como el que hemos podido observar en el video que hemos conocido en las últimas horas”.

Versión de la Armada

Por su parte, y tras la circulación por redes sociales de un video en que se aprecia el momento de la polémica maniobra, la Armada emitió un comunicado en el que indicaron que “durante la tarde del lunes 12 de abril, en circunstancias que nuestro personal se encontraba apoyando a las fiscalizadoras de la Seremi de Salud en controles que estaban realizando a los pasajeros de la locomoción colectiva, en Valparaíso un joven quiso eludir dicho control”.

“Ante esas circunstancias, se le pidió que descendiera del microbús para que la fiscalizadora adoptara el procedimiento correspondiente, sin embargo, el joven huyó del lugar, insultando al servidor naval, quien logró reducirlo y entregarlo a Carabineros, quienes lo detuvieron”, señalaron.

“El imputado, quien tiene antecedentes penales y una reincidencia por el artículo 318, quedó en libertad conforme al artículo 26, con la obligación de dejar registrado su domicilio”, agregaron.

Finalmente, la institución informó que presentará los antecedentes de la situación a los tribunales competentes.