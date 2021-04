“Me cambió la forma de ver la vida”: El estremecedor relato de una doctora en la UCI y el llamado a los jóvenes a cuidarse del Covid-19

“Esto me cambió la perspectiva de la vida, la pandemia me cambió la forma de ver la vida en general“, es parte del estremecedor relato de Carolina Aguirre a ADN, parte además del llamado -a veces desesperado a la población en general y a los jóvenes en particular-, a respetar las medidas sanitarias y evitar los contagios con coronavirus Covid-19, ya que sin duda este es el peor momento de la crisis en el país.

Carolina Aguirre tiene especialidad en medicina interna, es jefa técnica de la unidad de paciente crítico (UPC) del quinto piso del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), y aseguró que pese a estar familiarizada con la muerte, desde el inicio de la pandemia ha visto partir a “muchas más personas que antes”.

“El ambiente en la UCI tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de tener momentos de juntarnos, pero cuando fallece un paciente, o cuando hay que intubar pacientes, esos son momentos tristes, y sobre todo cuando son pacientes jóvenes o cuando hemos conversado con sus familias“, relató la especialista, a lo que agregó que dentro de lo más triste está el hecho de saber que los pacientes no son desconocidos.

“Sabemos lo qué hacen, su familia, que tienen hijos, todos los días hablo con los familiares, y los familiares me cuentan, me dicen ‘cuídelo porque tiene dos hijos que lo están esperando aquí en la casa’…”, contó.

“Imagínese todos los días en ventilación mecánica”

Las secuelas -si se sale con vida de la UCI- pueden incluso ser de por vida, así de drástica es la explicación que dio la profesional sobre lo que significa pasar un par de días siendo tratado en una cama crítica.

Al día de hoy, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó que 3.213 personas están en UCI en todo el país, de los cuales 2.783 están con ventilación mecánica. En total, hay 150 camas críticas disponibles, una de las cifras más bajas en lo que va de la crisis sanitaria, y tal como reconoció el ministro Enrique Paris, la mayor parte está ocupada por personas jóvenes sin comorbilidades, a quienes se podía considerar como “sanos” antes de contagiarse.

“Las próximas semanas van a ser más drásticas, y eso nos tiene bien angustiados porque creemos que va a ser peor”, apuntó Carolina Aguirre, llamando además a los jóvenes a cuidarse relatando incluso lo dura que puede ser la recuperación tras el Covid.

“Imagínese todos esos días en ventilación mecánica (…) Eso deteriora los músculos, deteriora el cuerpo, eso lleva a una patología del paciente crítico que lleva meses recuperarse… si es que llega a salir. Efectivamente nadie esta libre de esta enfermedad, pero hemos visto mucho relajo con las medidas de autocuidado, gente que es bastante irresponsable”, añadió.

En ese sentido el llamado desesperado es único; evitar el contagio. “Quiero efectivamente dar un llamado a la población de que esto no es broma, esto no es invento y nos sentimos poco apoyados por la sociedad en general porque no están tomando las medidas, ni tomando en serio esto… como que estamos luchando solos contra esto”, puntualizó reflexionando la experta tras entregar su duro testimonio.