“Los está dejando sin aire y solos”: Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia advirtió sobre el efecto del Covid-19 en los más jóvenes

“Los está dejando sin aire y solos“, fue la advertencia que hizo el doctor Luis Enberg, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), sobre el efecto del coronavirus Covid-19 en los jóvenes, que ha sido el segmento de la población más afectado por la pandemia en esta segunda ola de la enfermedad.

En conversación con ADN, el médico indicó que la principal preocupación actual es que las unidades de urgencias están siendo ocupadas en su mayoría por personas menores de 40 años, “que llegan bastante graves, son personas que no han tenido la oportunidad de conseguir la inoculación“.

En este mismo sentido agregó que “están llegando pacientes jóvenes bastante graves, pacientes que a lo más tienen un sobrepeso y que llegan bien graves y en una situación bien complicada porque notan que no pueden respirar y tratan de hablar, pero no lo logran porque no son capaces de hilar una frase, eso es lo que estamos tratando de transmitir, lo que está haciendo la enfermedad en las personas jóvenes, que los está dejando sin aire y solos”.

Como Sociedad Chilena, estamos trabajando de manera conjunta, para obtener datos sobre la saturación de las unidades de urgencia de la región metropolitana. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/W6l7D6uT54 — SOCHIMU (@sochimu) April 12, 2021

Los otros pacientes que llegan a las urgencias

El presidente de la Sochimu apuntó que además de personas contagiadas por coronavirus, durante esta segunda ola de la enfermedad, y producto de la mayor cantidad de movilización que hay en todo el país, han aumentado también los pacientes víctimas de accidentes de tránsito y de otros traumas.

“Estamos recibiendo pacientes de tránsito que no recibimos en la primera ola, donde hubo una disminución de la circulación (…) A diferencia de la primera ola no solo consultan pacientes con dificultades derivados del Covid, sino que también con otras patologías como infartos y accidentes cerebro vasculares, y estamos recibiendo también harto accidente de tránsito y traumas“.

En esa misma línea, el experto puntualizó que pese al aumento del número de las camas críticas, “esas camas se van ocupando rápidamente y esos pacientes quedan en urgencias, generan una saturación no solo de los pacientes habituales que recibimos sino que se suman estos pacientes que se quedan hospitalizados”.