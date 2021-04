Dra. Claudia Cortés, infectóloga: “Nadie muere de Covid-19 estando vacunado y eso es lo relevante”

La doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, explicó en Tu Nuevo ADN diversos temas sobre las vacunas contra el Covid-19, luego de la controversia que se generó tras la difusión de una declaración realizada por Gao Fu, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El inmunólogo había advertido en una conferencia que era necesario mejorar las tasas de eficacia de las vacunas chinas y que éstas ofrecen poca protección contra el Covid-19. Luego, afirmó que se trató de un “malentendido” y que “las tasas de protección de todas las vacunas en el mundo son a veces altas y a veces bajas“.

Cortés también comentó la pre-publicación —o preprint— de un estudio científico sobre un ensayo de fase 3 en 16 centros en Brasil, en el que participaron 12 mil trabajadores de la salud, con el fin de evaluar la efectividad de la vacuna de Sinovac.

De acuerdo a la publicación, 14 días de la segunda dosis, la inoculación reduce en un 50,7% el contagio, un 83,7% los casos moderados y un 100% los casos graves. Además mostró que en algunos participantes se generó anticuerpos —inmunidad— para la variante P1 brasileña y que las personas con obesidad generan menos anticuerpos.

Efectividad y eficacia de las vacunas

Al igual que otros especialistas, Cortés hizo la distinción entre efectividad y eficacia. “Efectividad es lo que se hace en un estudio clínico, cuando uno elige personas, habitualmente las separan, a unas les van a dar placebo, a otras les darán la vacuna, en situaciones ideales, uno tiene un seguimiento perfecto, en general uno busca personas sanas, que no tomen otros remedios. Uno nunca usa niños y adultos mayores”, sostuvo.

“Ahora tenemos que ver qué pasa en la vida real, que habitualmente es un poquito menor. Ahí incorporamos a los adultos mayores, que suelen tener una respuesta inmunológica más baja. Eventualmente hay estudios que incorporan a niños, estamos viendo si las madres embarazadas se pueden vacunar o no. Esa es la eficacia y esa es la vida real“, agregó la especialista.

Respecto de los estudios que se han realizado en torno a las vacunas, Cortés indicó que “los datos que tenemos hasta este momento son de efectividad. El artículo de Brasil es muy importante porque es un estudio hecho ciego, porque algunos personales de salud en muchos lugares se les dio vacuna y a la otra mitad se le dio placebo, que es generalmente suero fisiológico o agua”.

“En ese grupo, el dato más importante es que ha habido cero mortalidad. Hay que tener claro que la vacuna no busca que no nos enfermemos, que no nos contagiemos con el virus, porque eso no es lo que de hecho busca ninguna de las vacunas contra el coronavirus que hay en el mundo. Lo que busca es que no nos enfermemos gravemente o que nos vayamos a morir de la infección. Y todas las vacunas tienen un 100% de efectividad en los estudios randomizados y estructurados con voluntarios. Nadie muere de Covid estando vacunado, y eso es lo relevante“, subrayó.

Acerca de las dudas que surgieron en torno a la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la infectóloga explicó que “cerca del 50% de las personas no se enferman, o sea, a ellos los protege para no pescar el virus. Y a la otra mitad que se enferma, la gran mayoría se enferma de algo tan leve que ni siquiera necesitan tomar nada para pasar las molestias. Y un porcentaje bastante menor necesita cuidados muy menores en su casa, no en un hospital, ni siquiera consultar al médico. Eso es lo que nos importa en una vacuna”.

La discusión sobre la inmunidad de rebaño

La doctora Cortés fue consultada sobre la diferencia en las estimaciones de cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño en Chile. Mientras el ministro de Salud, Enrique Paris, evitó dar una fecha exacta, siendo que la estimación oficial era el 30 de junio, el extitular de la cartera Jaime Mañalich aseveró en conversación con Tolerancia Cero que esto no ocurrirá, tomando en cuenta las variantes en circulación.

En esa línea, la especialista expuso que “inmunidad de rebaño significa que al menos el 80% de la población esté inmunizada, ya sea porque se enfermó y quedó con una respuesta inmunológica post enfermedad o porque se vacunó. Tenemos que llegar a ese número primero, de ese 80% de gente que responda a la vacuna y que tiene buenos anticuerpos, y eso va a ocurrir cuando vacunemos a un poco más del 80% de las personas, porque hay un grupo de pacientes inmunosuprimidos, algunos que no sabemos bien el porqué no montan una respuesta inmunológica tan buena con la vacuna”.

Sobre ese punto, Cortés apuntó que “eso es muy improbable que ocurra en fines de abril o mayo, porque tenemos que terminar de vacunar a este 80%, están en los 49 años y tenemos que llegar hasta los 18 años. Eso va a ocurrir a fines del primer semestre, que es el cronograma que dio el mismo Gobierno hasta cuando iba a vacunar a todas las personas”.

También recordó que “lo importante es que las vacunas son eficientes una vez que hemos recibido la segunda dosis, 15 días después de esa segunda dosis, no antes de eso“.

“Todas las personas que han tenido la enfermedad deben vacunarse porque sabemos que la inmunidad natural que entrega la enfermedad no es muy duradera y es muy variable entre persona y persona. Hay gente que queda con anticuerpos por varios meses y hay otras que a las semanas desaparecen”, añadió la infectóloga.

Finalmente, respondió la duda sobre si las personas que han contraído el Covid-19 deben vacunarse o no. “Como no podemos identificar quién queda con qué característica, la recomendación es que todas las personas que hayan tenido coronavirus se vacunen al menos dos semanas después de que hayan cedido los síntomas, o sea, que se hayan sentido bien, y cuando les corresponda por calendario”, puntualizó.

“Si los pilló el coronavirus entre medio, terminan los síntomas, esperan dos semanas y se vacunan con la segunda dosis, aunque haya pasado más tiempo del habitual entre la primera y segunda dosis“, cerró.

La cruzada por la mascarilla en la TV

La doctora Claudia Cortés lidera una campaña para que los rostros televisivos utilicen mascarillas y no protectores faciales transparentes. “Con el hashtag #EnTVConMascarilla, la idea es llamar la atención de toda la gente que tiene un espacio televisivo, que tiene ese privilegio de llegar a nuestras casas a través de la televisión. Entiendo que muchos canales y programas tienen los recursos, les toman los PCR seriadas, cosa que puede ser de alguna utilidad”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que “la gente que sale en televisión tiene una tribuna privilegiada y muchas personas que los vemos y me ha pasado que muchos de mis pacientes usan esos protectores faciales. Sabemos científicamente que esos protectores, que vienen con una especie de anteojos que tapan la cara, no son una protección suficiente, que tienen que ir asociados a mascarillas. Esas mascarillas plásticas que cubren nariz y boca tampoco tienen ninguna efectividad”.

“Por lo tanto, lo que hago es llamar a los periodistas, a los panelistas, a los comentaristas que aparecen en televisión en todos los programas, que se pongan una mascarilla real, quirúrgica, de tres pliegues, porque la gente los ve y los usa como referentes. La tele es un espejo“, insistió.

Destacó también que algunos programas ya comienzan a realizar estos cambios, pero que aún “nos faltan los matinales, que son una fuente inagotable de información para muchas personas en sus casas y los programas deportivos. Seguimos en tratar de convencer y darles a entender que es para cuidar a los propios panelistas, es para que den el ejemplo correcto”.