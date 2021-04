Inmunidad de rebaño: Ministro Paris evitó dar una fecha y aseguró que “no es tiempo de polemizar”

Señalando que “no es el momento de polemizar“, el ministro de Salud, Enrique Paris, evitó dar una fecha concreta para que el país alcance la anhelada inmunidad de rebaño ante el coronavirus Covid-19, pese a que en semanas anteriores había asegurado que ésta se lograría el 30 de junio.

Todo esto luego que el extitular de Salud, y su antecesor en el cargo, Jaime Mañalich indicara que dicha inmunidad no se logrará antes de Primavera y criticara de paso a los epidemiólogos que asesoran al Presidente Sebastián Piñera.

Durante la entrega del balance del estado de la pandemia en el país, Paris indicó que “creo que no es el momento de polemizar, lo he repetido en los últimos días en forma muy insistente, creo que no es bueno mirar atrás, todo lo contrario, debemos transmitir un mensaje de unidad único para todos los chilenos, estamos trabajando con todo lo que tenemos para vacunar lo mas rápido posible”.

En ese mismo sentido agregó que “la OPS y la OMS utilizan el concepto y eso depende del tipo de virus, contagiosidad del virus y de la vacuna, vacunar a una tasa suficientemente rápida. Hemos logrado vacunar al 30% de la población y mantener las medias sanitarias porque ambas estrategias van unidas“.