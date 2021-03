Hogar de Cristo sobre estudio “Ser niña en una residencia de protección en Chile” y explotación sexual: “El sistema completo está fallando”

El director de Protección Integral del Hogar de Cristo, Carlos Vohringer, se refirió al estudio-libro “Ser niña en una residencia de protección en Chile”, realizado por la institución de beneficencia pública y presentado en estos últimos días.

“El estudio fundamentalmente se refiere a ser niña o adolescente al cuidado del Estado en espacios residenciales, sin embargo, esto evidentemente lo vemos en centros ambulatorios, aunque en mucha menor medida”, comenzó explicando en ADN Hoy.

“Acá quizás el concepto fundamental es la intersección que se produce entre, por un lado, ser niña, provenir de contextos de pobreza, de alta vulnerabilidad social, y estar al cuidado del Estado. Esa intersección genera finalmente una de las más graves vulneraciones de derechos humanos que puede haber contra los niños, que es justamente la vulneración en la sexual, que es en este caso la explotación sexual“, sostuvo.

“Si comparamos la realidad de hombres y mujeres al cuidado del Estado, esa relación es abismante. Efectivamente la gran mayoría de las niñas vienen de historias de abuso y maltrato en el ámbito sexual”, afirmó.

Vohringer indicó en el libro “hay una denuncia a un sistema completo que está fallando en la protección, desde policías mal preparadas muchas veces, que naturalizan y minimizan el delito, y revictimizan; fiscalías lentas, no dando prioridad a la investigación de esta gravísima vulneración, un sistema de reparación en general mal preparado, mal articulado. Aquí nadie lo está haciendo bien”, espetó.

De igual forma, declaró que “un 70% de los casos de explotación no llega a ninguna resolución, terminan en salidas no judiciales, causas que se siguen investigando, que después son archivadas. Estamos mal preparados”.

“Se da una conjunción de variables que hacen que finalmente las niñas estén siendo explotadas en nuestras narices, y no estemos activándonos para sacarlas de ahí”, manifestó.

Legislación chilena

Asimismo, planteó sobre la prostitución y pornografía infantil que “todavía vivimos en una cultura que naturaliza, normaliza y visualiza estas acciones como si estuviera en la voluntad del niño adolescente“.

“Nuestra ley vigente, con la que intentamos perseguir a los explotadores sexuales habla de pornografía infantil, sin embargo, eso es un concepto erróneo, porque supondría una transacción voluntaria entre un niño adolescente, entre dos personas que consciente un intercambio, pero cuando estamos hablando de niños la única posibilidad de mirarlo es como víctima de explotación, no hay un consentimiento válido que valga”, expuso.

“No está tipificada la explotación sexual en nuestro país, lo que se hace hoy día es investigar por facilitación y promoción de la prostitución infantil, obtención de servicios sexuales. Entonces se invisibiliza la particular y complejidad que necesita este delito y no tenemos las herramientas penales, persecutorias. Necesitamos un cambio radical”, sentenció

Aparte de propuestas en cambios penales y judiciales, Vohringer concluyó que “acá también necesitamos un Estado que proteja. Todavía está siendo discutida en el Congreso la ley de protección integral o de garantías para niñas, niños y adolescentes. Necesitamos que esa ley se apruebe de forma urgente“.