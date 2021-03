Experta en Salud Pública y Epidemiología: “Estamos en la peor situación de la pandemia desde que empezamos”

“Estamos en la peor situación de la pandemia“, afirmó este martes en ADN Hoy la doctora, magíster en Salud Pública con mención en epidemiología, y profesora de la Universidad Católica del Norte, Muriel Ramírez, enfatizando que como país no hemos aprendido a tomar las medidas preventivas a tiempo.

“En este momento estamos en la peor situación de la epidemia desde que empezamos un año atrás. Esa es la realidad”, comenzó sosteniendo.

“Hace un par de semanas ya estábamos viendo que aumentaba y aumentaba la ocupación de camas críticas, que durante el verano estuvimos con altos niveles de casos en las regiones, básicamente. Se sumó el permiso de vacaciones y lo que estamos viendo hoy es el efecto de ese permiso de vacaciones“, aseguró.

Sobre una alternativa a las vacaciones y estos permisos, la experta manifestó: “Como muchos de los que estamos en regiones lo hicimos, fue pasar las vacaciones en nuestros lugares, con el mismo agotamiento que tenían los santiaguinos”.

“En la región de Coquimbo donde estoy en este momento, estamos en una situación realmente crítica. Que Santiago no lo esté viviendo en este momento -que lo va a vivir luego probablemente- no significa que en el país no estemos realmente en una situación de desastre”, indicó.

De igual forma, la Dra. Ramírez declaró: “Acá todavía no hay una comprensión de la evolución de la enfermedad. Las decisiones hay que tomarlas adelantadamente para poder tener un efecto en tres semanas o un mes más. Entonces eso es lo que todavía no se aprende, a tomar decisiones de manera preventiva“.

Variantes de Covid-19

Aparte de la responsabilidad de los permisos de vacaciones, la académica se refirió a las variantes del virus. “Aquí hay una combinación: además, tenemos las variantes que llegaron durante el verano y al regreso de vacaciones durante el extranjero (…) Acá hay que hacer un llamado a que se amplíe la vigilancia genómica, es decir, la vigilancia epidemiológica de las variantes que puedan estar circulando ya en la regiones, porque eso podría ser también una explicación (al aumento de casos)”.

“Nosotros ya sabemos por el último Instituto de Salud Pública (ISP), que ya en diciembre ingresó al país la variable inglesa con algunos casos, y se han identificado también las variantes californiana y brasileña. La variante brasileña está presente en muestras que se han tomado de las regiones de Antofagasta, incluida mi región (Coquimbo) y también la Metropolitana“, señaló.

“Esas variantes tienen mucha más transmisibilidad y es lo que produjo la explosión de casos hace unos meses atrás en Europa, y que probablemente lo estamos viendo acá nuevamente por una decisión mal tomada de mantener las fronteras y los viajes abiertos al extranjero“, concluyó.