Magíster en Desarrollo Urbano sobre soluciones a familias sin vivienda y tomas de terrenos: “Hay falta de voluntad política”

El arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano, Iván Poduje, se refirió a la toma de terrenos, tras el desalojo ocurrido en el cerro Renca este miércoles.

Sobre la solución a las familias sin vivienda y la toma de lugares sostuvo en ADN Hoy: “Hay falta de voluntad política“.

“Acá el problema de las tomas se explica principalmente por tres factores: encarecimiento en el precio de la vivienda, lo que ha acumulado un déficit habitacional; por la pandemia la crisis de empleo que impidió que muchas familias pudieran pagar arriendos y tuvieran que hacinarse, lo que en una pandemia es imposible, o irse a la calle. Y por último, tenemos una cantidad importante de migrantes que han llegado al país y que no pueden acceder a un formato de solución de vivienda y que han tenido que ir a arriendos, o lo que es más peligroso, comprarle terrenos tomados a mafia de los terrenos irregulares que se han instalado no solo en Renca, sino que en muchas comunas del país”, expuso.

“Esta es una combinación explosiva. Nosotros tenemos los números del crecimiento de los campamentos, no solo en Santiago, sino que en regiones, y son alarmantes, y no vemos por parte del ministro de Vivienda, en particular, una actitud consistente con este sentido de urgencia que hay que tener para resolver el problema“, afirmó.

Resistencia de vecinos

De igual forma, manifestó que resistencia de vecinos “afecta indudablemente, pero no en la toma, sino que en la construcción del proyecto definitivo. Hoy día el gran drama que tenemos en Lo Barnechea, estamos trabajando con comités de viviendas de vecinos, vecinos de Lo Barnechea que llevan 15 años esperando su vivienda. El Ministerio de Bienes Nacionales tienen un terreno que está vacío, pero no lo quiere entregar para construir viviendas. Y parte del problema, es que vecinos del sector de La Dehesa se niegan a que se construyan viviendas, y que luego de años de negociaciones, exigen que dos tercios del terreno queden verdes, para no ver las viviendas sociales. Esa es la realidad”.

“¿Qué se hace ante eso? Lo mismo pasó en la rotonda Atenas, en la comunidad ecológica de Peñalolén… tres veces se han sacado proyectos de vivienda con argumentos ecológico, de cambio climático, cuando en realidad hemos visto que se han construido otros proyectos que son de trato más alto, entonces, la discriminación sin duda es parte del problema“, aseguró.

“A mí no me gusta en general apuntar con el dedo a los vecinos, porque entiendo que en una ciudad segregada existen temores, aprehensiones, pero lo que no es aceptable es lo que ha ocurrido, como en el caso en Lo Barnechea, donde vecinos han tratado mal a otros vecinos, los han discriminado públicamente y han usado sus redes de contacto para retrasar un proyecto que es necesario. Creo que eso termina finalmente forzando las tomas de terreno“, dijo.

De igual forma, expresó: “Tenemos la experiencia en dictadura que de todos los campamentos el 25% estaban en la zona oriente, fueron erradicados con camiones, a punta de fúsiles. Llevaron a esas familias a la fuerza a las periferias y en esos sectores donde fueron llevadas esas familias, hoy día se concentran los principales problemas de narcotráfico, violencia intrafamiliar, deserción escolar“.

En 4 años se triplicó superficie de campamentos

En tanto, reveló: “Acabamos de terminar una medición nueva, año 2021, con las últimas fotos liberadas de Google, que la superficie de campamentos se triplicó en 4 años. Hoy día tenemos alrededor de 17 mil familias viviendo en campamentos en Santiago, tenemos campamentos que tienen 1.500 familias en Cerrillos, Maipú, Batuco, Puente Alto”.

“Lo preocupante acá, y este es el problema que a mí me produce impotencia y rabia, es que el Estado de Chile a través de sus distintas reparticiones, tienen 1.100 hectáreas abandonadas en Santiago, tiene terrenos en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Puente Alto, Cerrillos…”, señaló.

“Por ejemplo, donde se construyó el Hospital Militar, tiene al lado un terreno gigantesco eriazo, donde el Ejército, que ya recibe recursos para comprar pertrechos, pagar sus materiales, pretende operar una inmobiliaria, como lo ha hecho hace 20 años, y vender ese terreno, para con esos recursos mandar a sus soldados a Estación Central y financiar el proyecto que tiene recursos para hacerlo con la glosa que le entrega el Ministerio de Hacienda. Entonces uno dice: ‘¿Qué hace el Ejército de Chile haciendo negocios inmobiliarios?‘”, indicó.

“Otro caso, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que depende del Ministerio de Agricultura, tiene hace 25 años un terreno de 250 hectáreas, que recién ahora está soltando, rodeado de las poblaciones más hacinadas de Puente Alto y La Pintana, porque quiere hacer negocios inmobiliarios. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, quebrada, que con dificultad mueve pasajeros y carga, también quiere hacer negocios inmobiliarios con los terrenos que ya no ocupa”, explicó.

“Entonces esa contradicción e indolencia del Estado para no poner sentido de urgencia, explica que muchas familias llevan 10-15 años esperando”, finalizó.

Estatua de general Baquedano

Por otra parte, sobre la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de retirar la estatua del general Manuel Baquedano de Plaza Italia opinó: “Justificada técnicamente, porque el monumento esta muy dañado, se podía caer, herir a alguien, matarlo incluso por el peso que tiene”.

“Muy lamentable decisión, una renuncia del Estado a su rol más básico, que es garantizar la seguridad de los vecinos, comerciantes, como pasa en tantos barrios de Santiago donde hay bandas que se toman los espacios”, concluyó.