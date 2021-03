Dr. Fernando Lanas, director de ensayos clínicos de CanSino en Chile: “Con cualquier vacuna que tengamos hay que mantener las medidas de precaución”

Este jueves, la empresa chino-canadiense CanSino solicitó al Instituto de Salud Pública (ISP) la aprobación del uso de emergencia para su vacuna a través del Laboratorio Saval. Los estudios fase 3 de esta tecnología se llevaron a cabo en distintos países, entre ellos Chile.

En el país, fueron 3.500 voluntarios los que participaron en los ensayos clínicos que encabezó la Universidad de la Frontera en Temuco, en colaboración con las universidades Austral y San Sebastián, sumado a centros de investigación de Santiago, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y la capital de La Araucanía.

Cabe destacar que la vacuna de CanSino consta de una sola dosis, a diferencia de las tecnologías de Pfizer-BioNTech y Sinovac, las que actualmente se aplican en Chile. Además, necesita una refrigeración entre 2ºC y 8ºC.

Uno de los líderes del estudio en la Ufro fue el profesor titular de dicha casa de estudios, el doctor Fernando Lanas, quien conversó con Tu Nuevo ADN acerca de los avances en la materia. Según el especialista, la respuesta del ISP que autorizará o rechazará esta vacuna debiera tardar unas cuatro semanas.

Consultado sobre la protección que brinda esta vacuna, ya que se aplica en una sola dosis, Lanas explicó que “cuando se dice que la protección es de 65%, quiere decir que la posibilidad de enfermarse reduce al dos tercios. Pero hay un tercio que igual va a sufrir la enfermedad. Cuando dicen que el 90 y tanto por ciento va a protegerse de un cuadro severo, quiere decir exactamente eso, que tu posibilidad de hacer un cuadro severo baja en un 95%, pero en ningún caso lo excluye“.

“Por lo tanto, el mensaje es muy claro: con cualquier vacuna que tengamos hay que mantener las medidas de precaución, de aislamiento, hasta que desaparezca la pandemia a nivel mundial“, subrayó el investigador.

Respecto de la inmunidad de la vacuna de CanSino, Lanas puntualizó que “no se sabe, hay que ser bien sinceros en eso, porque las vacunas en el mundo se iniciaron hace cuatro meses. Por lo tanto, es imposible saber cuánto va a durar la inmunidad. Se sabe por otros coronavirus que la inmunidad no es muy prolongada, no llega al año”.

“Ahora si va a ser esto así, con cualquiera de las vacunas que se han probado, es una respuesta que en parte nos van a dar los ensayos clínicos, porque el seguimiento continuará por un año“, sostuvo Lanas.

También señaló, respecto de las variantes del SARS-CoV-2 que han surgido en los últimos meses, que “lo que sabemos, y es la misma situación para todas las vacunas, es que en general para los cuadros de Covid-19 da buena protección. No tenemos información para cada una de esas variantes, eso implicaría genotipificar cada uno de los sujetos que se han infectado. Eso no se está haciendo en estos ensayos clínicos”.

“La respuesta la vamos a tener a medida que aparezcan cuadros de Covid-19. El ministerio (de Salud) en Chile y en muchas partes del mundo creo que van a estar tipificando qué tipo de coronavirus es el responsable y de ahí vamos a poder saber si estas vacunas dan o no dan resistencia”, indicó Lanas, junto con agregar que “estamos en etapas iniciales y seguramente va a haber muchas más mutaciones“.