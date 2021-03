Infectóloga del Comité Asesor en Vacunas del Minsal respondió las principales dudas sobre el proceso de inoculación

El 24 de diciembre de 2020 comenzó en Chile el proceso de vacunación contra el Covid-19, que comenzó con el personal de salud y luego continuó con los adultos mayores. Casi cuatro millones de personas en el país han recibido las primeras dosis y por estos días se entregan las segundas dosis de la vacunación masiva que partió el 3 de febrero.

Para resolver las principales dudas en torno a este proceso, la infectóloga y presidenta del Comité Asesor en vacunas (Cavei) del Ministerio de Salud, Jeannette Dabanch, respondió en Tu Nuevo ADN las preguntas que llegaron al programa que conduce Andrea Obaid.

La especialista destacó que la gente efectivamente está recibiendo la vacuna y que el plan se ha desplegado de forma “muy ordenada”. “Hemos estado trabajando desde el nivel central con el Programa de Inmunización, los vacunatorios, los medios que ayudan a difundir toda la información relevante, así que lo más importante es que nos estamos vacunando”, subrayó.

Consultada sobre si efectivamente se han cumplido las recomendaciones del Cavei, señaló que “trabajamos muy tempranamente las recomendaciones para la eventualidad de poder contar con una vacuna, que fue en junio. Considerando que en esa fecha no se habían desarrollado los estudios fase 3, que son los que estudian la eficacia, rápidamente obtuvimos datos y pudimos hacer nuevas recomendaciones en este escenario de mucha demanda y pocas vacunas“.

Agregó que “el mundo está muy necesitado de contar con vacunas. Estamos conformes, contentos con el programa, con la participación de la población y del personal sanitario, el que en su mayoría ha sido vacunado —son alrededor de 500.000 funcionarios— así que estamos contentos de contar con vacunas”.

Sin embargo, Dabanch advirtió que “lo que no me tiene tan contenta es el aumento de los casos. Entonces el llamado es: nos vacunamos, pero nos seguimos cuidando”.

Los cambios en el calendario

La infectóloga comentó los cambios que se realizaron en el calendario de vacunación, especialmente en el caso de quienes padecen enfermedades crónicas.

“Partimos el 5 de diciembre con el personal sanitario y estamos completando recién las primeras ocho semanas de personas objetivo fuera del personal de salud. Hemos avanzado rápido, es decir, vamos bien y probablemente es muy difícil decir que este grupo debe ir primero cuando llegaron las primeras dosis. En ocho semanas se está llegando a vacunar a grupos de mucho riesgo, como lo son las personas con patologías crónicas“, explicó Dabanch.

En ese sentido, afirmó que “independiente de la edad tienen que vacunarse, pero de forma ordenada, porque claro, aún estamos en pandemia. Si vamos todos juntos a vacunarnos hay mayor posibilidad de contagio, se puede enfermar el personal sanitario, así que hay que ir de forma ordenada. Yo diría que muy educada ha sido nuestra población, entendiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria y en colaborar”.

Volviendo a las personas con enfermedades crónicas y comorbilidades, Dabanch respondió que “todos los años las personas crónicas se deben vacunar contra la influenza. Con la diferencia que para la vacuna de la influenza se inicia la inoculación a partir del año de vida, entonces todos los que deben recibir dosis de la vacuna de influenza todos los años, los diabéticos, las personas con enfermedades hepáticas, enfermedades al riñón, enfermedades autoinmunes, patologías que alteran las defensas, los portadores de VIH, trasplantados, todas las enfermedades que requieran de un seguimiento de su médico y que requieran vacuna de la influenza, esos son los que se deben vacunar prioritariamente, con la diferencia que se está realizando por grupo etario”.

La doctora Jeannette Dabanch también explicó otros aspectos del plan de vacunación en relación a los enfermos crónicos. “En las campañas, en general no se exige un documento, porque son las mismas personas las que se vacunan todos los años para la influenza y gracias al Registro Nacional de Inmunización quedan registradas todas las vacunas que se han puesto“.

“Este registro existe desde el 2011 en adelante y nos permite conocer qué vacuna se puso, dónde y cuándo la realizaron las personas, por lo que las personas con patologías crónicas deben de aparecer en este registro, que es rastreable, para saber si es prioritaria la persona. También si tiene el certificado del doctor tratante es mucho mejor, porque acelera todo el proceso“, añadió.

La vacunación y el autocuidado

Antes de comenzar el proceso de vacunación, surgieron diversas dudas —en Chile y el resto del mundo— respecto de si era seguro recibir la inoculación, ya que estas tecnologías surgieron muy rápidamente.

“Lo primero a saber es que como las vacunas son nuevas en nuestras vidas, tenemos que aprender cuánto nos cuidan y cuánto hacen bien la tarea“, remarcó Dabanch. “Esas preguntas se irán resolviendo a medida que aumente el número de vacunados, viendo la vida diaria de ellos, debido a que los estudios que tenemos son con personas que tienen ciertas características, en su mayoría son sanos, personas que están en un estudio seguido por investigadores”.

“Pero lo más importante es que las vacunas protegen, son seguras. Tenemos varias variables en este minuto, hemos escuchado de variantes del virus, el que ha ido mutando. También es una nueva pregunta para los investigadores el saber cuán bien actuará la vacuna antes estas variantes”, puntualizó la infectóloga.

Sobre ese punto, Dabanch insistió en el autocuidado aun después de haber recibido la vacuna. “Como la generación de anticuerpos avanza de forma diferente en cada persona, eso implica que a algunos les protegerá más rápido que a otros. Es por ello que se deben mantener los cuidados. Es impresionante cómo este virus nos ha cambiado la forma de vivir y los hábitos de vida, hemos aprendido a cuidarnos y ver cuáles son los posibles riesgos hoy día”.

Además, afirmó que “siempre existe el riesgo”, independiente de la edad: “Que los adultos mayores responden menos bien, eso lo sabemos todos. Una persona con sus defensas alteradas igualmente responde menos bien a una vacuna. Ese es otro motivo del porqué hay que mantener todas las medidas de precaución a pesar de estar vacunado”.

la vacunación a las madres en periodo de lactancia y qué sucede en el caso de las embarazadas. "La recomendación que entrega el Ministerio de Salud es que en embarazos se debe recibir una educación para definir su vacunación de forma muy informada, dado que recientemente se están realizando estudios, por lo que ella debe evaluar el riesgo sobre el beneficio. En el caso que no pueda evitar trabajar durante su embarazo debe consultar con su ginecólogo". Dabanch también se refirió a.

“En cuanto a la lactancia, por ser fundamental no debe ser suspendida e igualmente se deben evaluar riesgos y beneficios conversando con su pediatra para determinar si es conveniente la inoculación”, agregó. En esa línea, remarcó que para el caso de los lactantes “aún no hay estudios como para dar una respuesta. Una espera que en unos meses más se puedan ver resultados de estos estudios con laboratorios”.

Finalmente, respecto de la vacunación a la población en general, Dabanch indicó que “dado que depende de la entrega de los suministradores, no se puede dar una fecha concreta de cuándo se podría vacunar las personas que no están contempladas en los grupos de riesgo. Ojalá que se pueda cumplir con los tiempos estimados en la campaña de vacunación, lo que sería para fines del primer semestre. Es por ello que se deben continuar con las medidas de máximo cuidado y no olvidar que este fenómeno es planetario, por lo que hasta no esté vacunada toda la población del mundo aún existirá riesgo”.