Ministro Paris por aumento de casos de Covid-19 en la RM y otras regiones: “El tiempo de vacaciones, de no cuidarse ya terminó”

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló la tarde de este lunes que “el tiempo de relajo de vacaciones y de no cuidarse como han hecho algunos ya terminó“, al ser consultado sobre el aumento de casos de coronavirus Covid-19, que se ha dado durante los últimos días en la Región Metropolitana y otras zonas del país, y que coincide justamente con el fin del verano y el retorno mayoritario a los trabajos y los colegios, muchos de los cuales han optado por volver de forma presencial.

Durante la entrega del balance del estado de la pandemia en Chile, dado a conocer desde La Moneda, el titular del Minsal indicó que “tenemos que insistir que el tiempo de relajo de las vacaciones, el tiempo de no cuidarse como lo han hecho algunos ya terminó. Volviendo a la actividad normal, volviendo a la Región Metropolitana o a las regiones importantes de Chile, o todo Chile, al trabajo, debemos retomar todas las medidas sanitarias con fuerza; el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y seguir avanzando en este proceso de vacunación que es tan importante”.

A esto agregó que la cartera que encabeza sí había contemplado la posibilidad de que existiera un aumento de casos después de las vacaciones de verano, periodo en el que miles de chilenos aumentaron la movilidad hacia zonas turísticas.

“Observamos que los casos nuevos diarios en la media móvil han mostrado un ascenso a nivel nacional. Esto no es una sorpresa y nosotros lo venimos diciendo hace varios atrás. De repente sale gente, digamos sorprendida, diciendo que viene un aumento, que no vieron el vieron el aumento, no es así. Nosotros mismos hemos adelantado esta noticia de que hay un aumento”, apuntó.

El ministro Paris reiteró el llamado a que las personas no se relajen con las medidas ni con la vacunación, ya que el virus sigue circulando y en varias regiones ha aumentado de forma considerable. “El virus está siendo mucho más contagioso a nivel de la Región Metropolitana, en el Biobío también indica un aumento en la media móvil de los últimos días”, puntualizó.