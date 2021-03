Carmela recibió segunda dosis de vacuna contra el Covid-19: “Yo les digo que se vacunen, porque eso es lo mejor que hay”

Este miércoles 3 de marzo, cuando se cumple exactamente un año desde el primer caso de Covid-19 detectado en Chile, Carmela Duarte Guerrero, una viuda de 92 años, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Cabe recordar que Carmela conversó con ADN el día de su primera vacunación, donde confesó: “Estoy feliz de ir a vacunarme porque le tengo mucho miedo, se que me voy a morir, tengo 92 años, pero no quiero morirme de esa muerte, quiero morirme así me de un ataque y me muera, pero no del Covid”.

Esta vez, una enfermera y una geriatra llegaron a su hogar esta mañana para administrarle el antídoto a la mujer, y nuevamente en conversación con ADN, en Pauta B, expresó que está “contenta” de completar el proceso, luego de haber estado 10 meses encerrada en su casa.

“Yo les digo que se vacunen, porque eso es lo mejor que hay“, llamó Carmela a los adultos mayores.

“Tengo una vecina que no quiere vacunarse, dice que se va a vacunar si la doctora le dice que ‘bajo su responsabilidad’. ¿Por qué?, si ella no está muerta, ¿por qué quiere que se haga responsable la doctora? Hay que ir con fe nomás“, sostuvo.

De igual forma, Carmela detalló que en el último mes, tras haber recibido la primera dosis, estuvo “lo más bien”, pero que anduvo con “sueño“, lo que la enfermera presente, Mayra, atribuyó a que ha estado más activa.

“Si es que uno ha estado en encierro mucho tiempo, al salir y ya ver más gente también es una carga emocional grande que nos hace estar más cansados. Si fuera por la vacuna podría haber sido el día de la vacuna, hasta dos días después, pero no todo el tiempo”, indicó la profesional de la salud.

Recomendaciones tras la vacunación

De igual forma, Mayra entregó una recomendación a Carmela y a las personas que sean inoculadas: “La administración es intramuscular, por lo tanto, lo que le pudiera pasar mayormente es dolor en el brazo, posterior a la administración. Si eso le ocurre, pañitos húmedos fríos en la zona de punción, no debería ocurrir más que eso. Harto líquido también tomar en estos días“.

Asimismo, la geriatra que acompañó a la mujer de 92 años, Daniela Ahumada, advirtió que se deben tomar con “calma” el volver a salir. “Estos 10 meses sí tienen secuelas, entonces que nos dé esta tranquilidad de salir sin prepararnos puede ser riesgoso tanto por las caídas y fracturas, que es un gran tema que estamos observando, como también por tener exceso de confianza que la vacuna te protegería y no te pasaría nada nada, cuando en realidad estamos viendo cuánta de esa gente va a tener la enfermedad, pero de una forma más leve”.

Cabe destacar que de acuerdo al calendario de vacunación, esta jornada se tiene programado inocular con segundas dosis a aquellos que les corresponda, y, además, inocular a personas de 62 años con y sin comorbilidad; a los trabajadores de educación prescolar y escolar entre 28 y 31 años; a personas dializadas con hemodiálisis o diálisis peritoneal mayores de 16 años; a trasplantados con órganos sólidos; y a los pacientes con cáncer y con enfermedades autoinmunes en tratamiento mayores de 16 años.