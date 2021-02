Ministro Paris negó que exista quiebre de stock en vacunas contra el Covid-19 en el país tras recibir cargamento de 160 mil nuevas dosis de Pfizer-BioNTech

Asegurando que se siente dolido con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, el ministro de Salud, Enrique Paris, negó tajantemente durante la mañana de este jueves que exista un quiebre de stock de las vacunas contra el coronavirus Covid-19 en los municipios del país, luego que varios líderes comunales señalaran que las dosis del fármaco se estaban “acabando”.

“He hablado personalmente con los alcaldes que han dicho que no hay stock y no es así. Me duele que la alcaldesa de Viña del Mar haya salido diciendo que había atraso porque hablé personalmente con ella por teléfono y hubo una mala interpretación de una funcionaria que había dicho que no le iban a entregar vacunas en 10 días más y eso no era así”, dijo Paris al recibir un nuevo cargamento de 160 mil dosis del fármaco desarrollado por el laboratorio Pfizer-BioNTech.

En ese sentido agregó que es relevante que se respete el calendario de inoculación que ha elaborado el Minsal ya que si se aplica el medicamento a grupos que no les corresponde, sí puede producirse una baja en la cantidad de dosis disponibles. “En este momento no hay quiebre de stock, pero si hay aumento de vacunación en grupos no calificados obviamente que puede producirse, por eso pido que tengan mucha preocupación en vacunar a personas que hay que vacunar”, señaló.

Grupos prioritarios

En tanto, al referirse a los grupos prioritarios y a lo que ha sucedido con las personas con enfermedades crónicas, el ministro negó que haya existido un retraso respecto a esas personas, explicando que serán vacunados todos los pacientes con comorbilidad mayores de 65 años desde la próxima semana, lo que seguirá de acuerdo a la edad durante los días siguientes.

Además, llamó a la calma de ciertos gremios y grupos económicos que asegurando ser esenciales, han ido pidiendo que se les considere antes para recibir el fármaco.

“Si todos empiezan a pedir, o sentir que son prioritarios no vamos a poder darle respuesta a todos ellos, desde el 1 de abril se vacunan todas las personas entre 18 y 60 años o más, no nos apuremos, actuemos con calma, la producción de vacunas a nivel mundial es finita, no es infinita, les pido paciencia, privilegiemos a los adultos mayores, eso es lo que hemos hecho, los pacientes con comorbilidad también deben vacunarse”, puntualizó el ministro de Salud.