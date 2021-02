Colegio de Profesores exigió salida del ministro Lucas Palacios tras polémicos dichos sobre docentes

Los dirigentes del Colegio de Profesores entregaron este jueves, en la puerta del Palacio de La Moneda, una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera exigiendo la renuncia inmediata del ministro de Economía, Lucas Palacios, tras sus dichos contra el organismo.

La polémica se desató el martes, cuando el gremio indicó que se niegan a retomar las clases presenciales este 1 de marzo, argumentando de que no están dadas las condiciones sanitarias para que esto suceda. Ante esto, Palacios respondió en una entrevista que “llama la atención que los profesores busquen por todas formas no trabajar“, causando la molestia de los docentes.

“Nos parece que las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y por ello es que el día de hoy estamos exigiendo como colegio de profesoras y profesores de Chile la renuncia de este ministro”, argumentó el presidente del gremio, Carlos Díaz, recalcando el trato deplorable que tuvo la autoridad contra los docentes.

Díaz continuó “no es posible que un ministro de Estado, que ostenta este cargo, se refiera de esa forma no solo a los profesores de Chile, sino que se refiera de esta forma a cualquier trabajador de Chile. Por eso, nos parece que él no puede continuar en el cargo”.

A pesar de que el actual ministro de Economía aclaró que solo se refería a los dirigentes y no a todos los profesores en general, esperando poder llegar a un acuerdo, el gremio no aceptó estas justificaciones.

“Estamos hablando de una postura y de planteamientos que son absolutamente falsos, que han sido transversalmente y por prácticamente toda la ciudadanía absolutamente rechazados. Sin embargo, no entendemos la actitud de este ministro, que no obstante de esa situación trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran aún más la situación“, respondió Díaz.

En términos muchos más duros, el presidente del Colegio de Profesores concluyó que “los chilenos le pagamos su sueldo a este ministro no para que esté opinando respecto de cómo actúa y qué es lo que hace o no hace un gremio determinado. Su labor es otra y, por tanto, nos parece que se ha excedido en sus funciones y exigimos su renuncia“.

