Alcalde de Talca y cambios en programación de vacunación contra el Covid-19: “La señal que se da a la población tiene que ser lo más clara posible”

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se refirió al debate sobre el retorno presencial a clases y al proceso de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en su comuna, la que actualmente se encuentra en la etapa de Cuarentena del Plan Paso a Paso.

Primero, el jefe comunal se refirió al partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción, realizado este miércoles en Talca. “Realizar la medida de realizar el partido en nuestra comuna no fue la más asertiva, fue desafortunada (…) la señal para la población no es la correcta (por la estar en fase 1)”, sostuvo en ADN Hoy.

Asimismo, indicó que antes del partido se provocaron desmanes, 34 detenidos. “El día previo fue un caos total”, pero este jueves, luego del triunfo de los albos y su mantención en la Primera A, la comuna amaneció sin “desmanes, no hubo dificultades”, señaló.

Retorno a clases presenciales

Respecto al retorno a clases, sostuvo: “Durante noviembre realizamos un diálogo con todos los consejos escolares y durante diciembre realizamos una consulta familiar“.

“Tenemos una educación pública de unos 22 mil alumnos, y respondieron a esta consulta más de 17 mil familias, y la decisión de más del 55% fue que mientras no estuviera resuelto el tema sanitario, avanzando ya un porcentaje importante de vacunación, no retornar ni presencial ni mixto, sino mantener las clases online“, aseguró.

“Dándose las condiciones, creo que hay que ir retomando las clases, primero mixtas y después presenciales“, sostuvo el alcalde Díaz sobre el debate nacional.

Además, agregó: “También hicimos una encuesta de movilidad, y el 60% de nuestros alumnos de la educación pública se traslada en transporte público, un 30% en transporte escolar y el resto en transporte privado, entonces también es un elemento a considerar”.

“Por eso creemos que junto con vacunar a nuestros profesores y asistentes de la educación, también hay que avanzar con la población, porque en el transporte público también se producen hacinamientos”, dijo.

Proceso de vacunación

De igual forma, el alcalde se refirió al proceso de vacunación en su comuna, el que calificó como “bastante positivo, como lo ha sido a nivel nacional. Va avanzando bien. Adultos mayores estamos ya a más de 80% vacunados”.

Además, sobre el respeto al calendario de vacunación, sostuvo: “Si íbamos a una casa y había un mayor de 90 años y había una persona que tenía 70, igual lo vacunábamos, y uno entiende el sentido de eficiencia, en definitiva, la vacunación tiene urgencia, obviamente respetando los rangos etarios que se nos habían establecido por parte del Ministerio de Salud”.

“Hemos tratado de respetar lo que se nos ha planteado”, pero destacó que “se han cambiado las programaciones. Se no había dicho a principio de semana que podíamos partir con los mayores de 60 años, ahora sale un instructivo que nos dice que no, que no tenemos que volver, entonces esas señales sería partir el 15 con los crónicos, después se cambió al 22, ahora se nos está diciendo el 8… Sabemos de repente que las condiciones pueden cambiar, pero la señal que se da a la población tiene que ser lo más clara posible“, concluyó.