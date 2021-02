Alcalde de San José de Maipo reiteró llamado de no ir a la comuna en medio de trabajos tras aluviones: “Los tours para tomarse selfies no aportan mucho”

El alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa, reiteró el llamado a las personas a no ir a turistear a la comuna, debido a que entorpecen los trabajos que se están realizando tras los aluviones que dejaron las fuertes lluvias del fin de semana pasado.

En conversación con ADN Hoy, el jefe comunal reconoció que “desafortunadamente” muchas personas han llegado al lugar a sacarse fotos.

“Todos los días tengo reunión con los dirigentes de la comunidad (…) para ellos también resulta molesto a estas alturas las personas que se andan colando, por así decirlo, en las filas que tiene Carabineros en el corte que hace entre las rutas G25 y G27, porque resulta que les da rabia estar viviendo una tremenda emergencia, dolor, y llega gente a tomar fotos, sacarse selfies y lo único que hacen es ser un estropicio para las labores de despeje“, sentenció.

“Ayer (miércoles) nos pusimos bastante más estrictos: el corte se realizó a las 12:00 del día, no pudo seguir subiendo ningún voluntario, ningún vehículo, ni para un lado, ni para el otro, y se advirtió convenientemente a los residentes quiénes podían transitar”, por lo que desde el Ministerio de Obras Públicas “pudieron trabajar con mucha más holgura”, afirmó el alcalde.

“La gente vio que se avanzó mucho más y la comunidad entendió que no se podía avanzar todo lo que uno quería si las calles están llenas de gente o hay autos por todos los lados en forma desordenada. En una emergencia esta cosa de los tours que hacen las personas para tomarse selfies y variadas cosas, no aporta mucho. Se supera con organización, no hay otra forma”, sostuvo.

De igual forma, el alcalde expresó: “Tengo una preocupación extraordinariamente grande, porque nuestra comuna durante la pandemia se comportó bastante bien, nuestra gente fue muy cuidadosa, y a partir de esta enorme cantidad de voluntarios que ha llegado a poder sacar el barro con palas de las casas… es preocupante no tener trazabilidad, y me aflige mucho pensar que vayamos a tener un contagio de Covid-19 a raíz de todo esto“.

Vacunación contra el Covid-19

Este miércoles también inició en el país el proceso de vacunación masiva de la población contra el coronavirus Covid-19.

“En nuestro territorio de postas rurales ayer tuvimos más de 100 personas vacunadas el primer día, esto está muy bien para la cantidad de población que nosotros tenemos”, señaló Pezoa al respecto.

“Las personas fueron de manera muy ordenada, ninguna clase de aglomeración ni altercado. Fue expedita totalmente, así que estamos muy contentos”, dijo.

“(Los inoculados) fueron fundamentalmente adultos mayores de 90 años, porque nosotros tenemos una población bastante entrada en esas edades. Nuestro personal (de salud) es bastante poco, no es como el Hospital San José de Maipo, que es otro territorio, y todavía no he podido hablar con el director para que me contara cuántas personas se vacunaron ayer”, indicó.

“Estamos en coordinación con nuestro complejo hospitalario, porque cuando hemos tenido que vacunar no hay segmentación de acuerdo a lo que administrativamente a cada uno de los servicios le toca atender. Tenemos un calendario que ya fue publicado en nuestras redes sociales y avisado por la junta de vecinos, y la corporación va a lugares que tal vez no administra normalmente, hacemos como un vacunatorio móvil, y llegamos hasta los pueblos, porque la idea es que la gente no se mueva de su lugar de residencia, sobre todo los adultos mayores, vacunamos a muchas personas a domicilio”, explicó.

El alcalde concluyó que creen que esta jornada pueden vacunar en las postas rurales “una cifra similar (a 100) o tal vez superior“.