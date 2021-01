Covid-19 en Chile: ¿Cómo avanza la vacunación contra el coronavirus?

El pasado 24 de diciembre se inició la vacunación del personal sanitario contra el coronavirus Covid-19, debido a la pandemia que ha dejado más de 17 mil fallecidos en el país y que sigue al alza, y según han señalado las autoridades, se espera que al término del primer semestre se haya logrado inocular a gran parte de la población de riesgo.

Pero, ¿cómo avanza el proceso? El sitio web Our World in Data ha ido actualizando las cifras de Chile y otros tantos países que también han comenzado la vacunación, donde el país no se encuentra precisamente en los primeros lugares.

A nivel mundial, se han administrado 28,25 millones de dosis hasta este lunes 11 de enero, lo que no es homologable a la cantidad de personas que efectivamente han recibido la vacuna ya que hay que recordar que todas las que se están aplicando a nivel global, requieren de dos dosis.

En este sentido, Chile se ubica apenas por sobre Costa Rica en América Latina, con poco más de 10 mil 500 dosis aplicadas, las que como se señaló desde un principio, han alcanzado hasta ahora solo a personal de la salud que trabaja en las unidades de cuidados intensivos.

Hasta ahora, en el país solo está autorizado el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, mientras se espera que en las próximas semanas el Instituto de Salud Pública (ISP) pueda dar la luz verde para la utilización de otros fármacos contra el coronavirus como el del laboratorio chino Sinovac, y el formulado por Oxford y AstraZeneca.

Revisa aquí cómo avanza la vacunación en Chile con respecto a otros países:

