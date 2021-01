Marcelo Catrillanca: “Quiero decirle a mi hijo que he hecho todo lo posible para que se haga justicia”

Luego de que Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Angol, en la región de La Araucanía, declaró culpable al excarabinero Carlos Alarcón, quien percutó el arma contra Camilo Catrillanca, el padre del joven comunero mapuche se refirió a la situación y acusó que “los fiscales y los tribunales son cómplices de esta acusación”.

“Primero que todo, decir que los fiscales y los tribunales son cómplices de esta acusación que ha sido prácticamente una burla para el pueblo mapuche y para la vida de Camilo. Esto es lo que significa una vida de un ser humano”, sostuvo Marcelo Catrillanca.

“Porque acá no hay que perder de vista que el Estado estuvo presente, estuvo el ministro del Interior prácticamente defendiéndose para no ser juzgado, porque acá el hilo se ha cortado por lo más delgado. Acá simplemente se están condenando a los carabineros, pero no se están condenando a las personas que fueron agentes del Estado que inventaron un allanamiento, que inventaron un procedimiento para poder ir y asesinar en la comunidad temu cuicui a Camilo Catrillanca”, agregó.

Luego, el padre del joven anunció que recurrirá a la justicia internacional y “a todos los procedimientos que podamos hacer como pueblo nación mapuche para que de esto se pueda alguna vez hacer justicia”.

Además, Catrillanca dijo que “le vuelvo a decir a Alarcón asesino, le vuelvo a decir a Alarcón que nosotros vamos a dejarlo en las manos de Ngenechén, quien para nosotros es un Dios, para que haga justicia con su vida y para que haga justicia con su familia, porque nosotros no hemos descansado durante este tiempo”.

“Nosotros como familia pedíamos que esto fuera una condena ejemplar, pero no fue posible porque está la mano del Gobierno sobre los fiscales y sobre los tribunales. Entonces, lo que nosotros queríamos que hubiera una condena calificada si quiera para poder decir que hubo justicia, pero con esta condena que se ve… pero yo quiero decirle a la sociedad chilena, a los carabineros y a los tribunales que nosotros con Camilo buscamos la forma de pedir justicia, porque hay otros peña que han sido asesinados durante mucho tiempo y no ha sabido nada”, continuó.

Finalmente, el padre del joven le dedicó unas palabras a Camilo Catrillanca: “Quiero decirle a mi hijo que he hecho todo lo posible para que se haga justicia y eso es lo que hemos conseguido hasta hoy, el poder tener, aunque sea, a estos carabineros en el tribunal y que estuvieran presentes que ellos fueron asesinos”.